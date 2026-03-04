日旅遊系YouTuber自稱ADHD 挑戰長途飛行「躲廁所暴走」被炎上

機上拍攝反遭炎上！日本旅遊系YouTuber藤原美伊自身患有注意力不足過動症，日前她以搭乘長途飛機為題拍片，因在機內廁所拍攝、疑似長時間占用廁所，而引發日本網友撻伐。眼看爭議影片怒火越燒越旺，藤原美伊趕緊下架影片，並公開道歉。

據日刊Sports報導，頻道訂閱數超過26萬的日本旅遊系YouTuber藤原美伊（ふじわらのみい），日前公開患有注意力不足過動症（ADHD）後，於本月1日上傳一則以「患有ADHD的人，能忍受10小時的飛行嗎？」為題的影片，卻因此引發爭議。

從影片可見，藤原美伊搭上飛機後，先是悠閒的品嚐紅酒，還準備觀賞已經下載好的日劇，不料幾個小時後卻「畫風突變」，藤原美伊離開座位跑進廁所，聲稱起飛後已過約4個小時，一想到還有近10小時的飛行時間便難以忍受，雙手遮臉疾呼「不行、不行」，還說自己很想動，趁廁所沒人排隊時稍微發洩。

接著，藤原美伊還拍攝她在機艙走道來回走動的畫面，結果最終又跑回廁所，先是持續搖頭哀嘆，後又邊自拍邊精神喊話，一下喊著想要出去，一下又要自己加油。

影片曝光後立刻被炎上，Sirabee報導指出，有網友認為，若YouTuber在機上拍攝帶有營利性質的影片，應事前向航空公司提出需求，且藤原美伊長時間占用機內廁所，很可能違反航空法，「在機上拿著相機邊說話邊走動，還占用廁所，太會添麻煩了吧」、「也有人會突然身體不適需要上廁所，廁所不是拍影片的地方」。

眼看網友怒火越燒越烈，藤原美伊隨即撤下爭議影片，並發文道歉。藤原美伊表示，「針對在機上廁所拍攝一事，雖然我有注意盡量不給其他人造成困擾，但仍顯得考慮不周，非常抱歉」，並稱未來作為旅遊系YouTuber將更加注意言行，在不為航空人員添麻煩的情況下進行作品創作。

此外，藤原美伊也說明拍攝當下狀況，廁所的使用時間約為1分半，最長也只有待到約2分鐘，且有先確認過是否有人在排隊。

