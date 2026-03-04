快訊

史上首次！以軍F-35戰機擊落伊朗俄製戰機 德黑蘭爆空對空戰鬥

「台灣殷雄」陳偉殷回來了 傳奇左投加入情蒐團隊備戰世界棒球經典賽

專訪／許維恩罹癌切除雙乳提前進入更年期 老公目睹左乳全黑噴淚

聽新聞
0:00 / 0:00

日旅遊系YouTuber自稱ADHD 挑戰長途飛行「躲廁所暴走」被炎上

聯合新聞網／ 綜合報導
日本旅遊系YouTuber藤原美伊近日上傳的影片引發爭議。示意圖／AI生成
日本旅遊系YouTuber藤原美伊近日上傳的影片引發爭議。示意圖／AI生成

機上拍攝反遭炎上！日本旅遊系YouTuber藤原美伊自身患有注意力不足過動症，日前她以搭乘長途飛機為題拍片，因在機內廁所拍攝、疑似長時間占用廁所，而引發日本網友撻伐。眼看爭議影片怒火越燒越旺，藤原美伊趕緊下架影片，並公開道歉。

日刊Sports報導，頻道訂閱數超過26萬的日本旅遊系YouTuber藤原美伊（ふじわらのみい），日前公開患有注意力不足過動症（ADHD）後，於本月1日上傳一則以「患有ADHD的人，能忍受10小時的飛行嗎？」為題的影片，卻因此引發爭議。

從影片可見，藤原美伊搭上飛機後，先是悠閒的品嚐紅酒，還準備觀賞已經下載好的日劇，不料幾個小時後卻「畫風突變」，藤原美伊離開座位跑進廁所，聲稱起飛後已過約4個小時，一想到還有近10小時的飛行時間便難以忍受，雙手遮臉疾呼「不行、不行」，還說自己很想動，趁廁所沒人排隊時稍微發洩。

接著，藤原美伊還拍攝她在機艙走道來回走動的畫面，結果最終又跑回廁所，先是持續搖頭哀嘆，後又邊自拍邊精神喊話，一下喊著想要出去，一下又要自己加油。

影片曝光後立刻被炎上，Sirabee報導指出，有網友認為，若YouTuber在機上拍攝帶有營利性質的影片，應事前向航空公司提出需求，且藤原美伊長時間占用機內廁所，很可能違反航空法，「在機上拿著相機邊說話邊走動，還占用廁所，太會添麻煩了吧」、「也有人會突然身體不適需要上廁所，廁所不是拍影片的地方」。

眼看網友怒火越燒越烈，藤原美伊隨即撤下爭議影片，並發文道歉。藤原美伊表示，「針對在機上廁所拍攝一事，雖然我有注意盡量不給其他人造成困擾，但仍顯得考慮不周，非常抱歉」，並稱未來作為旅遊系YouTuber將更加注意言行，在不為航空人員添麻煩的情況下進行作品創作。

此外，藤原美伊也說明拍攝當下狀況，廁所的使用時間約為1分半，最長也只有待到約2分鐘，且有先確認過是否有人在排隊。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日本 YouTuber 飛機 影片 廁所

延伸閱讀

迪士尼排隊突被喊「她拍過AV」 22歲暗黑女神怒了：沒品的話我都聽到了

女神失格？「東大校花」壓線搭機遭炎上 網揪3年前黑歷史轟：遲到慣犯

騷擾過程全被拍！日本變態聞女乘客頭髮上癮 下秒偷做1舉動嚇壞全網

韓國美妝掃貨注意！4類戰利品最易被沒收 內行人揭「安檢地雷」

相關新聞

迪士尼排隊突被喊「她拍過AV」 22歲暗黑女神怒了：沒品的話我都聽到了

今年22歲的日本AV女優北岡果林，日前在社群平台X曬出多張赴東京迪士尼樂園遊玩的照片，沒想到看似輕鬆愉快的日常照片背後，卻意外掀起風波，有人一舉踩中她的地雷。北岡透露，她在園內與友人一起排隊時，竟遭一旁路人指指點點...

日旅遊系YouTuber自稱ADHD 挑戰長途飛行「躲廁所暴走」被炎上

機上拍攝反遭炎上！日本旅遊系YouTuber藤原美伊自身患有注意力不足過動症，日前她以搭乘長途飛機為題拍片，因在機內廁所拍攝、疑似長時間占用廁所，而引發日本網友撻伐。眼看爭議影片怒火越燒越旺，藤原美伊趕緊下架影片...

中東戰火波及「航班中斷、機票價格暴漲」 泰旅遊業面臨挑戰

美、以兩國空襲伊朗導致航班中斷、機票價格暴漲，恐衝擊旅遊業，並影響泰國政府今年預計吸引3600萬人次外國遊客的目標。飯店...

沖繩地底仍有許多未爆彈！52年前意外炸幼兒園致4死 師生悼念籲記取教訓

日本沖繩那霸市一所幼稚園旁，52年前曾發生一起震驚社會的未爆彈爆炸意外，奪走包含一名3歲女童在內的4條人命。該幼兒園於本月2日舉行追悼集會，期盼這段沉痛的記憶不會因時間已久而被眾人遺忘。

滯留中東旅客「沙漠大逃亡」！包車6小時趕航班 花10萬元返家

飛彈與攔截彈飛越杜拜、阿布達比與多哈上空，各國被迫關閉領空，多數航空公司暫停區域航班，大批旅客只能自行設法離開戰區。有人包車穿越沙漠，有人一路換車再轉機離境，花上數千美元才終於回家。

華航紐約總經理李文儀 把台灣元素帶上紐約高空

第一次在紐約通勤，華航紐約總經理李文儀就被這座城市震撼到了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。