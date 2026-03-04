中東戰火波及「航班中斷、機票價格暴漲」 泰旅遊業面臨挑戰

快訊

中央社／ 曼谷4日專電
一名身著泰國傳統服飾的遊客在曼谷參觀黎明寺（鄭王廟）。 歐新社
一名身著泰國傳統服飾的遊客在曼谷參觀黎明寺（鄭王廟）。 歐新社

美、以兩國空襲伊朗導致航班中斷、機票價格暴漲，恐衝擊旅遊業，並影響泰國政府今年預計吸引3600萬人次外國遊客的目標。飯店業者表示，影響最大的市場是中東遊客，目前須觀察旅遊旺季的遊客數能否恢復正常。

民族報（The Nation）今天報導，中東戰火再起，衝擊全球旅遊業，當地多個國家關閉領空並取消航班，導致部分國際航線中斷。

報導引述泰國飯店協會（THA）主席天帕拉西（Thienprasit Chaiyapatranun）的說法，美國、以色列與伊朗的衝突勢必影響泰國旅遊業，因部分中東領空關閉、航班取消，部分旅客滯留在泰國無法返國，而國際旅客則根本無法來泰國。他說，損失程度仍不明，約1週後才能評估。

報導指出，天帕拉西說：「受影響最大的市場是中東遊客」，他補充，目前仍不清楚領空會關閉多久，雖現在是中東遊客赴泰淡季，但外界擔心6月至8月旅遊旺季的遊客數量能否恢復正常。

為了吸引更多外國遊客，泰國政府去年制定一系列的新戰略，如推動旅遊業可持續發展等，目標是2026年吸引3600萬人次的外國遊客，但民族報指出，中東戰火可能威脅政府的遊客目標。

與此同時，泰國已表示會持續協助因航班取消而被迫滯留在泰國的外國遊客。

阿聯酋航空（Emirates）位於曼谷市中心的辦公室昨天貼出公告表示，「鑑於中東地區政治動盪持續，阿聯酋航空航班仍處於關閉狀態，所有從曼谷飛往杜拜的航班將取消，直至另行通知」。

阿聯酋航空位於曼谷商場的辦公室前，擠滿許多欲更改航班的旅客，多人向中央社表示，他們已等了數小時，甚至一整天，但因航空公司人力有限，仍無法協助改簽或安排替代航班。

除了旅遊業受衝擊，各界持續關注中東情勢可能造成的油價波動，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）昨晚宣布，自即日起凍結國內柴油零售價格，每公升為29.94泰銖（約新台幣30元），為期15天，以穩定民眾信心與市場秩序。

泰媒報導，因擔心中東衝突升級導致油價上漲，泰國有部分駕駛湧入加油站加油並囤積燃油。對此，阿努廷今天強調，已凍結柴油零售價格，因此「沒有理由囤積燃油」，並補充說，商務部正密切監控油價和消費品價格。

