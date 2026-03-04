快訊

迪士尼排隊突被喊「她拍過AV」 22歲暗黑女神怒了：沒品的話我都聽到了

聯合新聞網／ 綜合報導
日本AV女優北岡果林日前前往東京迪士尼樂園遊玩。圖／取自北岡果林X@karin_kitaoka_
日本AV女優北岡果林日前前往東京迪士尼樂園遊玩。圖／取自北岡果林X@karin_kitaoka_

今年22歲的日本AV女優北岡果林，日前在社群平台X曬出多張赴東京迪士尼樂園遊玩的照片，沒想到看似輕鬆愉快的日常照片背後，卻意外掀起風波，有人一舉踩中她的地雷。北岡透露，她在園內與友人一起排隊時，竟遭一旁路人指指點點，更有人大喊揪出她「暗黑界身分」，讓北岡果林不滿地發文呼籲，請給她私生活的空間。

北岡果林在Instagram限動提到，那天她與學生時代的同學一起去樂園，不料在遊樂設施「幽靈公館」排隊時，竟被一旁的路人認出，甚至有人以超大聲的音量大喊，「那是演過AV的人喔」，令她感到相當不舒服。

事後，北岡果林還收到有人私訊詢問「請問是北岡小姐嗎？」，一連串不禮貌的舉動讓她覺得被冒犯，「就算你私訊時很有禮貌地用敬語，那些沒品的話我全都聽到了好嗎」。

北岡表示，這件事若不說出來會覺得心裡一直有疙瘩，這才決定勇敢發聲。北岡同時呼籲大眾給予她私生活空間，因身邊也有人還不知道她現在從事的工作內容，拜託大家在她非工作時段，不要上前搭話、指著她竊竊私語。

貼文曝光後，掀起日本網友兩派論戰，對此AV達人一劍浣春秋也發文表示，「我的建議是，看看可以，打招呼就免了，更不要和她們講話」。一劍浣春秋以自身經驗舉例，過去曾在日本秋葉原碰到當時很喜歡的女優，上前搭話後被客氣地拒絕了，事後才被經紀人提醒「想互動的話可以參加活動喔」，這才察覺是自己先失了禮，自此只要是非工作場合，看到女優都會當作不認識。

北岡果林過去的藝名為「黑川心」，曾活躍於日本模特兒界，拍攝過多部廣告及MV等影視作品。2024年時，北岡果林自日本成人界出道，因大學生形象、可愛甜美的外型，吸引大眾目光，且因在短時間內累積多部作品，在日本成人業界被認為是最強發片機器之一。

北岡果林在Instagram限動發文。圖／截自日本網路論壇
北岡果林在Instagram限動發文。圖／截自日本網路論壇

日本 女優 正妹 迪士尼

