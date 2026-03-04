快訊

泰國公民團體線上課談台灣民主 盼借鏡轉型經驗

中央社／ 曼谷4日專電

泰國2月甫經歷大選與憲法公投，當地公民行動社群Daybreaker Network最近攜手法律倡議團體iLaw及亞洲公民未來協會（ACFA）合辦「解構台灣民主運動」線上課程，吸引許多公務員、教師和NGO人員參與，盼透過彼此交流借鏡台灣民主轉型與公投經驗。

這場2日開始的線上課程共舉行3場，課程名稱為「Democratization Learning Space:Unpacking Taiwan'sMovement」，主軸涵蓋台灣民主運動歷史、人權組織發展、司法改革，以及台泰民主運動比較分析，共有逾80人參加，其中包括公務員、教師、學生與非政府組織成員。

ACFA執行長林文亮告訴中央社，此次課程是由泰國公民社會團體Daybreaker Network主動發起，希望與台灣團體交流。她指出，泰國民主歷史長期處於不穩定狀態，自1932年以來已有數部憲法，其中多部遭推翻，因此社會對憲政改革、參議院與憲法法院的定位等議題有諸多討論。

林文亮說，泰國法律諮詢組織iLaw長期關注憲法改革與公民權利保障，他們對台灣如何走出38年戒嚴、並透過修憲逐步推動政治改革深感興趣，特別關心公投制度如何影響政治結構，及公民社會在制度轉型中的角色。

根據iLaw的宣傳海報，此次課程邀請多名台灣與泰國學者及實務工作者授課，包括屏東大學副教授邱毓斌講述台灣民主運動史、德國洪堡大學博士後研究員杜瓦農（Tuwanont Phattharathanasut）比較台泰民主運動、台灣人權促進會、司改會代表與朱拉隆功大學學者等。

林文亮觀察，此次報名的學員中有不少教師與公務員，他們希望理解台灣如何將轉型正義與人權落實於教育體制。她說：「泰國正經歷新的民主運動浪潮，國中與高中老師能否在民主教育中發揮關鍵作用，是很多人關心的問題。」

林文亮表示，希望藉由分享台灣經驗，讓泰國公民社會在反思自身困境的同時，也看到不同可能，而台灣方面也能有所學習。

