滯留中東旅客「沙漠大逃亡」！包車6小時趕航班 花10萬元返家

飛彈與攔截彈飛越杜拜、阿布達比與多哈上空，各國被迫關閉領空，多數航空公司暫停區域航班，大批旅客只能自行設法離開戰區。有人包車穿越沙漠，有人一路換車再轉機離境，花上數千美元才終於回家。

德國旅客Kalie Moore是其中之一。她赴肯亞參加野生動物探訪之旅，準備從多哈轉機返回柏林時，空中開始出現飛彈與攔截火光，卡達隨即關閉領空，機場瞬間擠滿滯留旅客。

摩爾原本入住酒店等待，但「這真的很瘋狂。早上一睜開眼就看到飛彈被攔截」。

她果斷決定改走陸路。她和另一位旅客湊了1,000美元（約台幣3.2萬元），找了一名司機載他們穿越沙漠，花六小時前往沙烏地阿拉伯首都利雅德。兩人在邊境換車、換司機，途中只能在加油站買東西果腹。

到利雅德後，她再花2,000美元（約台幣6.4萬元）訂到英國航空公司經倫敦返家的機票。這一趟昂貴的昂貴又曲折的返程之旅總共花了她近10萬元台幣。

連義大利國防部長、在杜拜參加網球賽後滯留的俄羅斯選手，也被迫輾轉搭機離開。

英國政府表示，已有約13萬名英國公民登記接收官方撤離通知。一些國家正與航空公司合作安排公民返國。

許多仍滯留杜拜與阿布達比的人，如今只剩兩條主要逃生路線：一是經沙烏地阿拉伯陸路離開；二是開車近五小時前往阿曼的馬斯喀特國際機場，那裡的航班仍正常運作。

但想走這條路得碰運氣。自領空關閉後，數百輛巴士與汽車湧向邊境，道路嚴重壅塞，有時邊境前一天還開放，隔天就突然關閉。

私人航空顧問公司Arton Capital的服務主管Karim Gharbi表示，他們已協助40多人撤往阿曼。有些客戶甚至雇用保鑣同行，希望能更快通過邊境檢查。

在杜拜生活了15年的法加雙重國籍科技創業家Thierry Carbou在海灘俱樂部午餐時聽見爆炸聲。他回到位於哈里發塔的公寓時，對面街區又發生大爆炸，黑煙直衝天際。他於是與家人開車北上躲避，沿途能看到防空系統啟動開火。但抵達哈伊馬角（Ras Al Khaimah）後，發現飯店照常營業，當地氣氛意外平靜」。