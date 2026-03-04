快訊

日本高院支持解散前統一教 將清算教會資產

中央社／ 東京4日綜合外電報導

日本政府向法院請求解散「世界和平統一家庭聯合會」（前統一教會），東京高院今天支持東京地院下令解散教會的裁決，並駁回教會方面的抗告。之後將進入清算教會財產的程序。

關於前統一教會的高額現金與靈感商法等問題，日本政府文部科學省（文科省）2023年申請解散命令，而東京地方法院2025年3月裁決下令解散前統一教會。而教會對此不服，向東京高等法院提出抗告。

「每日新聞」與日本放送協會（NHK）報導，這是日本前首相安倍晉三2022年7月遭遇槍擊身亡後，聚焦於該教會宗教受害問題的重要時刻。

依據日本「宗教法人法」，解散命令自高等法院裁定生效，因此代表清算程序已經開始。

教會仍可向最高法院提出抗告，若最高法院推翻裁定，解散程序將暫停，但若高院的裁定沒被推翻，清算程序就會繼續。然而，要推翻高院的裁定，需要以違憲為主的理由，因此教會面臨困難的舉證挑戰。

之後，東京地院將選任「清算人」，在地院的監督下清算教會保有的資產。被認定為債權人的捐款受害者等人將獲得償還。剩餘財產則依教會規章，交給後續團體或國庫，之後教團將喪失宗教法人資格，正式解散。

而教會解散之後，宗教活動相關收入將不再享有稅制優惠，而宗教設施也會成為清算的對象。雖會造成上述影響，但信徒仍可繼續其信仰及傳教活動。

東京地院的裁定指出，教會自1980年代起，在日本全國進行不法的捐款勸誘行為，造成前所未有的大規模受害，認定「行為惡質，明顯損害公共福祉，解散是必要且無可避免的。」

這是日本繼奧姆真理教、明覺寺以來，第3個被下達解散命令的宗教團體，也是日本法院首次以民法上的不法行為為理由下令解散。

提出抗告的教會在高院主張，已透過集體調解成立及設置受害補償委員會，強調「正在努力解決問題」，並指出自2009年發表防止違法捐款勸誘的宣言後，已徹底防止類似行為，認為無需解散。

對此，日本政府方面則反駁，即使在宣言後，教會信徒仍持續進行違法捐款勸誘。

