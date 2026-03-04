信仰建議從何來？AI恐取代牧師角色

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】人工智慧能否成為屬靈導師？美國基督教組織研究指出，約有三分之一的美國基督徒認為，人工智慧提供的靈性建議與牧師同樣可靠。對此，許多宗教領袖擔憂人工智慧導致信仰偶像化，並呼籲教會應重新思索在數位時代中，人與神之間的靈性本質與連結。

人工智慧靈性建議

《基督郵報》報導，巴納集團和Gloo科技平台的合作計畫顯示，約有三分之一的美國基督徒認為，人工智慧與牧師所提供的靈性建議同樣可靠，意味著人工智慧正影響基督徒日常靈修。另外，四成年輕世代基督徒表示，人工智慧幫助他們在禱告、查經和靈性成長方面有所幫助。

巴納集團副總裁科普蘭表示，雖然大多數基督徒仍對人工智慧作為屬靈工具持謹慎態度，但他們的觀點正在轉變中，而牧師對這群人的了解大多不足。其中，年輕世代對科技的信任度更高，許多信徒已開始利用人工智慧輔助禱告與聖經研讀。

對此，多數牧師在準備講道時會使用數位工具，但僅有少數領導者感到有能力指導會眾如何應對數位轉型，而部分牧師會教導會眾如何善用人工智慧追求信仰成長。

數位革命偶像化

《基督日報》報導，隨著人工智慧在教會生活中的廣泛應用，德州阿比林第一浸信會牧師米勒警告，這項技術不要成為另一種吸引人們注意的偶像。他指出，人們常常轉向人工智慧，是因為他們無法仰賴其他夥伴、牧師或神父，使用數位科技變得十分方便。

如今，隨著數位革命對信仰產生了深遠影響，教會必須在科技輔助和靈性引導之間取得平衡，並透過門徒訓練培養人與神之間的深刻連結。

