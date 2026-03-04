快訊

斑鳩不會築巢「把爺爺的頭當窩下蛋」 飼主看傻：被鳥認證的鳥窩頭

丁學文專欄／黃金白銀大奔放 誰成最後入場待宰羔羊？

空軍炸紅眼！台股重挫1,494點失守33,000點 台積電大跌70元收最低

聽新聞
0:00 / 0:00

信仰建議從何來？AI恐取代牧師角色

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】人工智慧能否成為屬靈導師？美國基督教組織研究指出，約有三分之一的美國基督徒認為，人工智慧提供的靈性建議與牧師同樣可靠。對此，許多宗教領袖擔憂人工智慧導致信仰偶像化，並呼籲教會應重新思索在數位時代中，人與神之間的靈性本質與連結。

人工智慧靈性建議

基督郵報》報導，巴納集團和Gloo科技平台的合作計畫顯示，約有三分之一的美國基督徒認為，人工智慧與牧師所提供的靈性建議同樣可靠，意味著人工智慧正影響基督徒日常靈修。另外，四成年輕世代基督徒表示，人工智慧幫助他們在禱告、查經和靈性成長方面有所幫助。

巴納集團副總裁科普蘭表示，雖然大多數基督徒仍對人工智慧作為屬靈工具持謹慎態度，但他們的觀點正在轉變中，而牧師對這群人的了解大多不足。其中，年輕世代對科技的信任度更高，許多信徒已開始利用人工智慧輔助禱告與聖經研讀。

對此，多數牧師在準備講道時會使用數位工具，但僅有少數領導者感到有能力指導會眾如何應對數位轉型，而部分牧師會教導會眾如何善用人工智慧追求信仰成長。

數位革命偶像化

基督日報》報導，隨著人工智慧在教會生活中的廣泛應用，德州阿比林第一浸信會牧師米勒警告，這項技術不要成為另一種吸引人們注意的偶像。他指出，人們常常轉向人工智慧，是因為他們無法仰賴其他夥伴、牧師或神父，使用數位科技變得十分方便。

如今，隨著數位革命對信仰產生了深遠影響，教會必須在科技輔助和靈性引導之間取得平衡，並透過門徒訓練培養人與神之間的深刻連結。

【更多精采內容，詳見

人工智慧 信仰 美國 年輕世代

延伸閱讀

打伊朗是「上帝神聖計畫」？美軍曝指揮官談開戰理由引述《啟示錄》

不熟則考績、飯碗難保 AI能力已成美科技業標配

曲解聖經想模仿「耶穌復活」 牧師活埋地下三天喪命

相關新聞

追尋花草的線索：看見藝術展中不可見的移動身影

因為適應不同風土的強韌生命力，植物藉由種子傳播、在異鄉落地生根的意象，往往成為移民遷移經歷的隱喻。但花花草草也不僅僅是隱喻，而是說故事的媒介，更或者是具有能動性的角色。

真實人生／安德魯前妻流落中東 醜聞女王面臨清算時刻

英國國王查理三世胞弟安德魯捲入艾普斯坦醜聞情節愈演愈烈，不僅被趕出皇家莊園、王子頭銜被褫奪，甚至被拘提到案說明，狼狽不堪。跟安德魯糾纏40年的前妻莎拉．佛格森（Sarah Ferguson）神隱，據傳流亡海外、身無分文，落魄至極。以揮金如土而聲名狼藉，被英國媒體謔稱「醜聞女王」的她，怎麼會落到這般下場？

你喝對了嗎？日本「茶博士」教喝3種茶：抗老、防便秘還能緩解壓力

根據日媒FNN報導，「茶」的種類繁多，除了有不同的味道和香氣外，連營養成分也大不相同！日本大妻女子大學名譽教授、素有「茶博士」之稱的大森正司指出，不同的茶葉含有不同的營養素，只要針對自身煩惱選對「茶」，就能透過日常飲茶輕鬆改善便秘、手腳冰冷、易怒甚至長皺紋等問題。

法國牛因傳染病首次缺席農業大展 皮革業也受影響

法國去年爆發高度傳染性牛結節疹疫情，重創養牛業。日前舉行的第62屆巴黎農業大展，基於風險考量，首次沒有牛隻參展，參觀人數...

反社會人格怎麼談戀愛？ 選美選手自曝經營關係方式：我不會傷害我自己

根據英國媒體《UNILAD》報導，曾參加國際選美Miss Universe選拔的安妮卡・巴特拉（Anika Batra），近日於社群平台分享自己被診斷出具「反社會人格特質」後，如何...

現代人不會交朋友？美國將孤獨列為公共健康危機 專家：不是個人問題

美國公共衛生局已正式將孤獨列為公共健康危機，研究更指出，長期孤獨對身體的傷害不亞於慢性疾病。面對這種現象，主流建議通常很個人化，例如：去健身房...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。