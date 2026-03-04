聽新聞
狼師漫畫家爭議延燒 小學館相關活動相繼暫停
日本知名出版社「小學館」因為包庇狼師漫畫家改名繼續創作引發爭議，目前風波仍在延燒。小學館出版的知名漫畫相關活動，以及漫畫獎頒獎典禮原定本週登場，但已暫停。
日媒Sponichi Annex今天報導，活動主辦單位「GAAAT營運事務局」宣布，原定本月5日到9日在大阪舉辦的「BLACK LAGOON（企業傭兵）～子彈的軌跡～金屬畫布藝術展」暫停。
主辦單位透過社群媒體等管道說明，「因版權方小學館方面的諸多因素，決定延期舉辦」。
主辦單位也表示，「對於期待本活動並已經預約的各位，在活動前夕才發布此項通知，致上由衷且深切的歉意。」同時說明，「目前正在協調以更良好的形式重新舉辦，但現階段尚未確定日期。將在確定後另行公告舉辦時間及後續對應措施。」
小學館最近臨時取消的活動不只這一例。
小學館原定3日舉辦的活動「Oggi LIVE」也在登場前臨時取消；原本預計同天舉行的「第71屆小學館漫畫獎頒獎典禮」也已延期。
小學館營運的漫畫平台「Manga One」（マンガワン）編輯部上週承認，先前起用曾性侵未成年女學生的漫畫家使用其他筆名繼續創作。而小學館後來又被揭露任用另一名曾犯下襲胸的作家以新筆名發表連載作品等，引發爭議與討論。
