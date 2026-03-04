聽新聞
西班牙海邊步道坍塌 釀4死2失蹤

中央社／ 馬德里4日綜合外電報導

西班牙政府表示，北部城市桑坦德（Santander）附近一處連接兩座懸崖的濱海木棧道今天傳出坍塌，造成4名年輕人喪命，另有2人失蹤。

法新社報導，西班牙海上救援部門於社群平台X發文說，民眾墜落於艾爾博卡爾（El Bocal）岩石海灘下方的海中，現已尋獲4具遺體、有2人仍下落不明，另有1人獲救。

桑坦德市長伊瓜爾（Gema Igual）告訴現場記者，民眾走在連接兩處小懸崖的木橋時，「這座橋突然坍塌」。

伊瓜爾已確認這起事件的罹難和失蹤人數，並表示：「7名年輕人結伴親近大自然，卻不幸遭遇事故」。

她補充說獲救民眾「疑似失溫」，正在醫院接受治療。

