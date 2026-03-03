法國牛因傳染病首次缺席農業大展 皮革業也受影響

法國去年爆發高度傳染性牛結節疹疫情，重創養牛業。日前舉行的第62屆巴黎農業大展，基於風險考量，首次沒有牛隻參展，參觀人數較去年下降近3成，相關業者如皮革與生皮聯盟也受此影響。

法國世界報（Le Monde）報導，2025年6月至12月期間，法國南部與東部共發現逾百起傳染性牛結節疹（Lumpy Skin Disease）疫情。此疫情不會傳染給人類，但在牛隻間具高度傳染性，主要透過昆蟲吸血傳播。受感染牛隻會出現發燒、泌乳量下降等症狀，在皮膚和黏膜上出現結節。

在實施系統性撲殺與接種疫苗後，法國農業部長杰內瓦（Annie Genevard）今年2月20日在法國新聞台（franceinfo）宣稱「法國境內已無新病例」。

然而，在2月21日至3月1日舉行、被視為法國農業盛事的巴黎國際農業大展（SIA, Salon International del’Agriculture），各牛隻育種及選拔機構基於預防原則，及對受災戶的聲援，決定今年不展出牛隻，是創辦62屆以來最具觀眾焦點的「牛明星」首次缺席，引發議論。

巴黎人報（Le Parisien）報導，本屆農業大展共吸引約43萬名訪客，相較於2025年的60萬下降約27.9%。主辦單位指出，法國觀眾向來重視牛產業及其文化價值。

法國皮革與生皮聯盟（FFCP）代表馬內奧（Lénaïg Manéat）接受中央社訪問時說：「必須理解，一頭牛在法國幾乎是被完整利用，並透過產業鏈獲得不同價值。」

馬內奧解釋，大致而言，一頭牛約有50%會進入屠宰場作為肉品，其餘的50%則轉化為各式副產品，如皮革、製藥工業、或經處理成為能源與水泥的替代燃料等。

馬內奧說，巴黎農業大展對法國皮革與生皮業者至關重要，不僅是向民眾介紹皮革製品的窗口，也是與養牛業者直接交流的場合，藉此強調優質的養殖才能產出優質的生牛皮，並經鞣革工藝後成為高品質的皮革。她強調法國生牛皮享有國際知名度。

馬內奧表示，牛結節疹疫情讓許多畜群消失，是場悲劇。不僅養牛業面臨困境，因原料短缺，已對法國皮革與生皮產業造成影響。

根據法國國家農水產機構（France AgriMer）2月公布的產業資料，法國在2024年仍為歐洲第一大牛肉出產國，與歐洲第2大乳製品生產國。截至今年初，法國約有200萬頭牛已完成疫苗接種。