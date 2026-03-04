沖繩地底仍有許多未爆彈！52年前意外炸幼兒園致4死 師生悼念籲記取教訓

日本沖繩那霸市一所幼稚園旁，52年前曾發生一起震驚社會的未爆彈爆炸意外，奪走包含一名3歲女童在內的4條人命。該幼兒園於本月2日舉行追悼集會，期盼這段沉痛的記憶不會因時間已久而被眾人遺忘。

據日媒琉球放送報導，1974年3月2日，位於那霸市的聖馬太幼稚園旁正在進行下水道工程，卻意外引爆了一枚沖繩戰役遺留下來的舊日本軍地雷。這場突如其來的慘劇造成4人死亡、34人輕重傷，無辜幼童的犧牲更讓當地社會痛心不已。

為了不讓歷史隨風而逝，聖馬太幼兒園將每年的3月2日定為「祈求和平日」。在今年的集會中，約有100名學童與教職員參與。學童們聆聽牧師講述沖繩地底下至今仍埋藏著許多未爆彈的現況，並透過獻唱與祈禱悼念罹難者。園長座安由加里悲痛表示：「這起意外令人無比悲傷，我們有責任將這段記憶持續傳承下去。」

距離慘烈的沖繩戰役雖已過去81年，但戰爭的陰影仍未完全散去。如今在沖繩的各個工地，依然多次挖掘出當年的未爆彈。根據沖繩綜合事務局統計，光是在2024年度，就處理了高達432件、總重約12.9噸的未爆彈，顯示這片土地至今仍背負著沉重的歷史負擔。