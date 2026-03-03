400張電影票秒殺 ！「大濛」加拿大溫哥華上映 觀眾感動落淚

全台票房破億、引爆討論的史詩電影「大濛」昨天在溫哥華上映，來自不同背景的400名觀眾在電影院中感受集體共鳴，也為走過威權、如今自由民主的台灣感到欽佩和驕傲。

電影放映前一個多小時，溫哥華Rio Theatre外就排起長長人龍，有的是久居溫哥華的老移民，還有才登陸不久的度假打工台灣青年，也有非台灣人慕名而來，甚至有人遠從卡加立（Calgary）開12小時車程或從維多利亞（Victoria）坐渡輪而來觀影的人。

儘管大家的背景迥異，但情感卻非常一致。開映前，眾人對那一段被霧氣掩蓋的歷史充滿好奇；放映中，隨著劇情起伏或莞爾或拭淚；映畢後，跨時空的記憶與省思湧上觀眾心頭。

從金門移居溫哥華不久的李誠恩說：「我早有準備，帶著一整盒面紙來，果然很多場景都讓我爆哭。」

移民溫哥華數十年的行政院顧問張理瑲是第二次看「大濛」，仍淚流滿面。她說：「去年我在台灣時特別帶上孫兒輩一起去看，讓他們多認識台灣歷史；沒想到今天在溫哥華也有很多父母帶著孩子一起來看，無論在太平洋的哪一端，大家對銘記歷史和責任傳承的意念是相同的。」

卑詩大學台裔教授山人幸琪帶著德裔姪女Jana一起來看電影。15歲的Jana說：「很難想像電影中的阿月和我一樣年紀，卻經歷那麼多事情，我的生活真的很幸福。」山人幸琪則稱，很開心有機會把台灣的故事分享給一個德國青少年。

參與反送中運動而被香港當局關押2年多的前香港知名網路頻道主持人傑斯（原名尹耀昇）說期待這部電影很久了，一聽說電影在溫哥華放映，就第一時間搶票。他並說：「希望香港人都看看這部電影，今天的香港人看這部電影應該會更有感，可以折射自己的處境。」

幾名曾經在台灣生活過的加拿大人也結伴一起來欣賞「大濛」。

曾住在台灣幾年的蓋文（Gavin）說，這是一部溫暖美麗的電影，傳遞的情緒極具感染力。他希望更多加拿大人都來看「大濛」，把握機會認識台灣。「現在很多人都知道台灣的半導體實力堅強，但我覺得台灣最強大的力量是民主，而台灣的民主是在歷史洪流中一步一腳印走出來的。」

曾在台灣做研究、學中文的勞倫斯（Lawrence）對「大濛」讚嘆不已。他說：「我非常喜歡哥哥對妹妹說的兩顆水滴的故事，水滴期盼化作大雨滋潤大地，那是一種非常勇敢的信念。」

駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣對年輕人的熱血和激情特別感動。「張羅這次電影放映的主力是一群年輕台裔，來看電影的觀眾群中也有許多年輕面孔，這是新世代認同台灣、想透過歷史更認識台灣的一種深刻動力。」

這次電影放映活動的主辦方之一Team Taiwan Club負責人杜志娟說，2月中旬電影票一開賣，400張票就秒殺了。「溫哥華人一向比較低調柔和，但你會發現在某個重要時刻，溫哥華人支持台灣的力量是最堅定龐大的。」

電影「大濛」1日在溫哥華上映，來自台灣的年輕人劉瑀璿（左起）、盧依亭、李誠恩帶著旗幟來看電影，並向其他加拿大人介紹台灣是自由民主獨立的國度。中央社

曾在台灣工作或讀書的幾位加拿大民眾1日結伴看電影「大濛」，與駐溫哥華辦事處處長劉立欣（左3）合影。他們讚揚「大濛」是一部非常溫暖美麗的電影。中央社