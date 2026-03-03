反社會人格怎麼談戀愛？ 選美選手自曝經營關係方式：我不會傷害我自己

根據英國媒體《UNILAD》報導，曾參加國際選美Miss Universe選拔的安妮卡・巴特拉（Anika Batra），近日於社群平台分享自己被診斷出具「反社會人格特質」後，如何在缺乏同理心的情況下經營感情關係，引發討論。

巴特拉表示，醫學上現已較少使用「反社會者（sociopath）」一詞，改以「反社會人格障礙」（Antisocial Personality Disorder, ASPD）稱之，因為後者相較不帶有污名化。她形容，這種狀況常見特徵包括缺乏同理心、罪惡感與悔意，也沒有一般人所說的「良心」。她過去甚至提到，某些反社會人格特質可能會從眼神中流露，「如果我生氣，你會看到我的眼神變得沒有靈魂。」

在其YouTube頻道影片中，巴特拉坦言，自己無法對他人產生情緒共感。「我知道你正在經歷什麼，但我永遠不會感受到你的感受。」她也透露曾接受腦部PET掃描檢查，當看到他人受苦畫面時，大腦並未出現一般常見的情緒反應。

至於感情觀，巴特拉直言自己看待關係較為「交易性」，會衡量對方在自己生命中的價值。不過她強調，即便大腦運作方式不同，自己仍然能夠建立親密關係，甚至對特定對象產生強烈依附。「如果我一兩天無法不跟你聯絡，那對我來說就是某種愛。」她說，當一個人變得「特別」，就會成為自己的一部分，因此不會傷害對方，因為那等同於傷害自己。

巴特拉也提到，若有人願意承受她面具之下的憤怒與憂鬱，她便會認定對方極具價值而不願意失去。她也曾在LADbible專訪中表示，童年時期五次重大創傷事件，可能是自己發展出反社會人格特質的關鍵因素。