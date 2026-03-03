聽新聞
外國人收費更高！日本國立博物館將採門票雙軌制 擬2031年前上路
隨著訪問日本的外國遊客增加，日本文化廳已經決定，國立的美術館與博物館門票在2031年之前導入「價格雙軌制」，向外國人收取更多入場費用。
日本放送協會（NHK）今天報導，文化廳指出，文化廳管理的國立美術館與博物館，共12間設施的門票不論國籍，都是相同價格。
而文化廳以「希望（外國人）對於提供給外國人的展覽與語音導覽等服務承擔相應的負擔」為由，已經決定計劃在2031年3月前導入價格雙軌制，向外國人收取較多的費用。
這是文化廳首度向下轄設施揭示導入這種制度，未來各間設施將自行討論開始時間與具體價格。
日本參考如法國羅浮宮博物館的作法後，相關討論也逐漸具體化。然而，這種制度衍生的問題包含減少遊客參觀意願，以及確認訪客國籍等。
文化廳表示，「為維持及提升展覽品質，有必要導入價格雙軌制，未來將研議影響與相關課題。」
