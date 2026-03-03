快訊

外國人收費更高！日本國立博物館將採門票雙軌制 擬2031年前上路

中央社／ 東京3日綜合外電報導

隨著訪問日本的外國遊客增加，日本文化廳已經決定，國立的美術館與博物館門票在2031年之前導入「價格雙軌制」，向外國人收取更多入場費用。

日本放送協會（NHK）今天報導，文化廳指出，文化廳管理的國立美術館與博物館，共12間設施的門票不論國籍，都是相同價格。

而文化廳以「希望（外國人）對於提供給外國人的展覽與語音導覽等服務承擔相應的負擔」為由，已經決定計劃在2031年3月前導入價格雙軌制，向外國人收取較多的費用。

這是文化廳首度向下轄設施揭示導入這種制度，未來各間設施將自行討論開始時間與具體價格。

日本參考如法國羅浮宮博物館的作法後，相關討論也逐漸具體化。然而，這種制度衍生的問題包含減少遊客參觀意願，以及確認訪客國籍等。

文化廳表示，「為維持及提升展覽品質，有必要導入價格雙軌制，未來將研議影響與相關課題。」

美術館 NHK 日本

登山時遭伴侶遺棄...TikTok瘋傳「高山離婚」 專家揭背後成因

近日在TikTok上掀起討論的「Alpine Divorce（高山離婚）」一詞，引發大量網友關注。起因是一名創作者發布影片，畫面中她獨自走在...

「來台灣，冒險就在眼前」溫哥華戶外冒險旅遊展 我參展人氣旺

溫哥華戶外旅遊冒險展週末一連兩天在溫哥華會展中心舉行，吸引1萬多人觀展，台灣以美麗的山海景緻、豐富的自然生態與完整的自行...

印尼蘇門答臘外海發生6.1強震 當地民眾紛紛逃到戶外

美國地質調查所（USGS）表示，印尼蘇門答臘（Sumatra）外海今天發生規模6.1地震，目前尚無傷亡或災損通報，當局也...

法國客赴台成長 台灣業者推多元觀光籲增法語導遊

台灣觀光代表團今天於巴黎舉辦台灣觀光推廣會，向法國業者介紹各項亮點。台灣旅行社業者們觀察，法國人對文化、美食、戶外活動特...

法國也瘋「火馬年」 黑騎士馬術團現身巴黎農業大展

法國也瘋「火馬年」。巴黎農業大展日前首次邀請國家級黑騎士馬術團，展演法國傳統馬術，吸引民眾圍觀。現場觀眾向中央社表示，法...

新加坡76歲醫師替20歲女病患做大腸鏡！竟趁未清醒摸胸 罹癌第4期仍判刑

新加坡一名76歲醫師在為20歲女病患進行大腸鏡檢查時，趁其尚未完全清醒之際觸摸其胸部，最終遭判猥褻罪成立。儘管醫師罹患第4期前列腺癌，仍被判處有期徒刑1週。法院認定缺乏醫學必要及病患同意能力。

