登山時遭伴侶遺棄...TikTok瘋傳「高山離婚」 專家揭背後成因

聯合新聞網／ 綜合報導
網友與男伴登山卻遭對方丟下，在TikTok掀起高山離婚的討論。示意圖／Ingimage
網友與男伴登山卻遭對方丟下，在TikTok掀起高山離婚的討論。示意圖／Ingimage

近日在TikTok上掀起討論的「Alpine Divorce（高山離婚）」一詞，引發大量網友關注。起因是一名創作者發布影片，畫面中她獨自走在崎嶇山徑上哭泣，並寫下「我人生最糟糕的星期六」，描述與男伴登山卻遭對方丟下，意識到自己「從未被真正喜歡」。影片迅速突破千萬觀看，也讓「高山離婚」成為熱門關鍵字。

美媒psychologytoday報導指出，「Alpine Divorce」並非新詞，最早可追溯至1893年英國作家 Robert Barr 的短篇小說《An Alpine Divorce》，故事講述一名男子在瑞士阿爾卑斯山旅途中計畫殺害妻子。儘管情節屬虛構創作，但該詞後來逐漸被延伸為形容在偏遠戶外環境中「遺棄伴侶」的行為，象徵關係的決裂與背叛。

隨著社群討論升溫，不少網友分享自身經歷，表示曾在旅途中被伴侶情緒性拋下，甚至獨自面對潛在危險。有留言指出，這類情況發生得相當頻繁，甚至出現互助社群。更令人震驚的是，類似事件並非僅止於網路話題。外媒曾報導，登山者Thomas Plamberger因在奧地利最高峰Grossglockner將女友Kerstin Gurtner留在山上，最終導致對方凍死，被判重大過失致死罪。此案也被外界視為「現實版高山離婚」。

心理專家布魯斯・Y・李（Bruce Y. Lee）醫學博士指出，「高山離婚」現象背後往往涉及同理心不足或情緒控管失衡。當個體在壓力情境下，只專注於自身不滿與挫折，可能忽略對方安危與依賴關係，進而做出衝動決定，部分人事後或許會感到後悔，但傷害往往已造成。

李博士建議，無論關係出現多大衝突，在涉及安全問題的情境中，都應優先確保雙方脫離危險，再處理情緒問題。同時，在尚未建立足夠信任前，避免將自己置於完全仰賴對方的處境，比如：去健行請清楚回家的路徑，以及遇到困境時可以聯絡誰。另外，約會時不要只迷戀表面特質，觀察伴侶是否具備基本同理心與責任感，也是降低風險的重要關鍵。

