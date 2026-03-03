快訊

中東戰事牽連台股下跌771點 卓榮泰：國安基金「這情況」進場

卓榮泰台美關稅備詢…男突闖立院大樓 狂嗆警「沒讀書」遭壓制

美以獵殺哈米尼內幕曝…以色列滲透德黑蘭天網 CIA人肉情報成關鍵助攻

聽新聞
0:00 / 0:00

「來台灣，冒險就在眼前」溫哥華戶外冒險旅遊展 我參展人氣旺

中央社／ 溫哥華2日專電
台灣觀光署參與一年一度的溫哥華戶外冒險旅遊展，向加拿大旅客傳遞明確訊息：來台灣，冒險就在眼前。中央社
台灣觀光署參與一年一度的溫哥華戶外冒險旅遊展，向加拿大旅客傳遞明確訊息：來台灣，冒險就在眼前。中央社

溫哥華戶外旅遊冒險展週末一連兩天在溫哥華會展中心舉行，吸引1萬多人觀展，台灣以美麗的山海景緻、豐富的自然生態與完整的自行車路線，打動喜愛冒險的旅客，人潮絡繹不絕，成為現場200多個參展攤位中最受矚目的焦點。

台灣觀光署參與一年一度的溫哥華戶外冒險旅遊展，向加拿大旅客傳遞明確訊息：來台灣，冒險就在眼前。

觀光署在展場攤位上用大型看板、影像、圖片和文字等資料介紹台灣多元性的旅遊體驗，包括壯闊山岳、濱海景觀、蔥鬱森林、活力城市與深厚文化底蘊。從自行車旅遊、登山健行，到鐵道探索與美食體驗，旅客可在緊湊且便利的島嶼空間中，一次體驗各類型的冒險旅程。

本次參展另一個重點是觀光署代表在會場主舞台進行專場說明會，以「台灣的冒險之旅等你來！」（Adventures Await in Taiwan）為主題，透過豐富影像與實用資訊向加拿大戶外愛好者展示台灣是冒險愛好者的天堂，無論是想在墾丁潛水、在花蓮溯溪、在東北角衝浪、在高山峻嶺中健行，或是想靜謐地在森林及溼地中賞鳥等，都能獲得百分百的滿足。

觀光署駐舊金山辦事處主任李思賢對中央社表示：「台灣能在短距離移動之間提供極其多樣的旅行體驗。無論旅客欣賞鬱綠風景、追求體能挑戰、搭乘景觀鐵道、探索美食文化，或進行有意義的在地交流，都能輕鬆整合成一趟難忘旅程。」

加拿大人Tina Komendat在台灣展場攤位上看到賞鳥的資訊及特有種鳥類別針掛布，大感驚喜。她對中央社說：「我一直是『熱血鳥友』，從來不知道台灣有如此多的獨特鳥種，現在我已經把台灣列在必遊清單上了。」

台裔居民林建豪和加拿大友人一起來逛展覽，初衷是想尋找一些露營設備，未料遇見觀光署設的攤位。「我的外籍朋友因此對台灣印象大好，直說他要多存點錢，才能去台灣體驗一下大自然。」

與觀光署共同參展的中華航空、雄獅旅遊和OneDream Travel旅行社等公司也力推台灣旅行套餐，無論是過境遊方案或是深度遊行程，加拿大旅客都能找到適合的選項。

One Dream Travel旅行社負責人Ricky Poon表示，今年公司設計的台灣行主打自行車旅遊。「大溫哥華街頭一年四季都有不少人愛騎自行車，台灣有數百條鋪設平整的自行車道，無論是新手或是老將，都能享受騎行樂趣。」

另一名專門服務加拿大俄羅斯裔和歐洲裔客人的旅行業者Svetlana Senyuk，對台灣可以提供健檢觀光、醫美觀光感到興奮，相信這對她的客群來說非常有吸引力。

李思賢也向加拿大旅客推廣「過境旅遊」，鼓勵旅客善用轉機時間停留台灣。她說，外籍護照持有人經桃園國際機場轉機，並於轉機時間入境台灣停留24小時以內之旅客，可獲得價值新台幣600元的機場消費券，讓轉機等候時間轉化為值得回味的小旅行。

加拿大 溫哥華 台灣

延伸閱讀

法國客赴台成長 台灣業者推多元觀光籲增法語導遊

台灣國際旅展11月6日登場 即日起開放報名參展

周見信插畫化身巨型燈籠 溫哥華展出大受好評

相關新聞

登山時遭伴侶遺棄...TikTok瘋傳「高山離婚」 專家揭背後成因

近日在TikTok上掀起討論的「Alpine Divorce（高山離婚）」一詞，引發大量網友關注。起因是一名創作者發布影片，畫面中她獨自走在...

「來台灣，冒險就在眼前」溫哥華戶外冒險旅遊展 我參展人氣旺

溫哥華戶外旅遊冒險展週末一連兩天在溫哥華會展中心舉行，吸引1萬多人觀展，台灣以美麗的山海景緻、豐富的自然生態與完整的自行...

印尼蘇門答臘外海發生6.1強震 當地民眾紛紛逃到戶外

美國地質調查所（USGS）表示，印尼蘇門答臘（Sumatra）外海今天發生規模6.1地震，目前尚無傷亡或災損通報，當局也...

法國客赴台成長 台灣業者推多元觀光籲增法語導遊

台灣觀光代表團今天於巴黎舉辦台灣觀光推廣會，向法國業者介紹各項亮點。台灣旅行社業者們觀察，法國人對文化、美食、戶外活動特...

法國也瘋「火馬年」 黑騎士馬術團現身巴黎農業大展

法國也瘋「火馬年」。巴黎農業大展日前首次邀請國家級黑騎士馬術團，展演法國傳統馬術，吸引民眾圍觀。現場觀眾向中央社表示，法...

新加坡76歲醫師替20歲女病患做大腸鏡！竟趁未清醒摸胸 罹癌第4期仍判刑

新加坡一名76歲醫師在為20歲女病患進行大腸鏡檢查時，趁其尚未完全清醒之際觸摸其胸部，最終遭判猥褻罪成立。儘管醫師罹患第4期前列腺癌，仍被判處有期徒刑1週。法院認定缺乏醫學必要及病患同意能力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。