「來台灣，冒險就在眼前」溫哥華戶外冒險旅遊展 我參展人氣旺

溫哥華戶外旅遊冒險展週末一連兩天在溫哥華會展中心舉行，吸引1萬多人觀展，台灣以美麗的山海景緻、豐富的自然生態與完整的自行車路線，打動喜愛冒險的旅客，人潮絡繹不絕，成為現場200多個參展攤位中最受矚目的焦點。

台灣觀光署參與一年一度的溫哥華戶外冒險旅遊展，向加拿大旅客傳遞明確訊息：來台灣，冒險就在眼前。

觀光署在展場攤位上用大型看板、影像、圖片和文字等資料介紹台灣多元性的旅遊體驗，包括壯闊山岳、濱海景觀、蔥鬱森林、活力城市與深厚文化底蘊。從自行車旅遊、登山健行，到鐵道探索與美食體驗，旅客可在緊湊且便利的島嶼空間中，一次體驗各類型的冒險旅程。

本次參展另一個重點是觀光署代表在會場主舞台進行專場說明會，以「台灣的冒險之旅等你來！」（Adventures Await in Taiwan）為主題，透過豐富影像與實用資訊向加拿大戶外愛好者展示台灣是冒險愛好者的天堂，無論是想在墾丁潛水、在花蓮溯溪、在東北角衝浪、在高山峻嶺中健行，或是想靜謐地在森林及溼地中賞鳥等，都能獲得百分百的滿足。

觀光署駐舊金山辦事處主任李思賢對中央社表示：「台灣能在短距離移動之間提供極其多樣的旅行體驗。無論旅客欣賞鬱綠風景、追求體能挑戰、搭乘景觀鐵道、探索美食文化，或進行有意義的在地交流，都能輕鬆整合成一趟難忘旅程。」

加拿大人Tina Komendat在台灣展場攤位上看到賞鳥的資訊及特有種鳥類別針掛布，大感驚喜。她對中央社說：「我一直是『熱血鳥友』，從來不知道台灣有如此多的獨特鳥種，現在我已經把台灣列在必遊清單上了。」

台裔居民林建豪和加拿大友人一起來逛展覽，初衷是想尋找一些露營設備，未料遇見觀光署設的攤位。「我的外籍朋友因此對台灣印象大好，直說他要多存點錢，才能去台灣體驗一下大自然。」

與觀光署共同參展的中華航空、雄獅旅遊和OneDream Travel旅行社等公司也力推台灣旅行套餐，無論是過境遊方案或是深度遊行程，加拿大旅客都能找到適合的選項。

One Dream Travel旅行社負責人Ricky Poon表示，今年公司設計的台灣行主打自行車旅遊。「大溫哥華街頭一年四季都有不少人愛騎自行車，台灣有數百條鋪設平整的自行車道，無論是新手或是老將，都能享受騎行樂趣。」

另一名專門服務加拿大俄羅斯裔和歐洲裔客人的旅行業者Svetlana Senyuk，對台灣可以提供健檢觀光、醫美觀光感到興奮，相信這對她的客群來說非常有吸引力。

李思賢也向加拿大旅客推廣「過境旅遊」，鼓勵旅客善用轉機時間停留台灣。她說，外籍護照持有人經桃園國際機場轉機，並於轉機時間入境台灣停留24小時以內之旅客，可獲得價值新台幣600元的機場消費券，讓轉機等候時間轉化為值得回味的小旅行。