你喝對了嗎？日本「茶博士」教喝3種茶：抗老、防便秘還能緩解壓力

聯合新聞網／ 綜合報導
日本茶博士指出喝抹茶可改善便秘，改善虛寒體質。圖/Ingimage。
根據日媒FNN報導，「茶」的種類繁多，除了有不同的味道和香氣外，連營養成分也大不相同！日本大妻女子大學名譽教授、素有「茶博士」之稱的大森正司指出，不同的茶葉含有不同的營養素，只要針對自身煩惱選對「茶」，就能透過日常飲茶輕鬆改善便秘、手腳冰冷、易怒甚至長皺紋等問題。

1. 便秘與手腳冰冷者，請喝「抹茶」

抹茶是將避光栽培的茶葉直接磨成粉狀，大森教授解釋，喝抹茶等同於「直接把膳食纖維喝下肚」，攝取量遠勝於一般沖泡的茶葉。此外，抹茶中豐富的兒茶素能增加腸道好菌、改善便秘。而膳食纖維與好菌能促進新陳代謝，配合茶胺酸活化副交感神經，能有效抑制手腳血管收縮，改善虛寒體質。

2. 壓力大、易怒焦躁者，首選冷泡「玉露」

玉露是栽培過程耗時費工的高級綠茶，含有比抹茶更豐富的「茶胺酸」。大森教授建議，若想平復焦躁情緒，最好使用常溫開水「冷泡」，能萃取出更多的茶胺酸。茶胺酸能促進大腦產生「α波」，使人放鬆，緩解生活與工作帶來的壓力。

3. 在意肌膚老化與皺紋者，多喝「煎茶」

煎茶是市面上最普遍的綠茶。大森教授指出，煎茶中富含的「單體兒茶素」具有極佳的抗氧化作用，能防止肌膚過度氧化，預防皺紋產生。雖然普洱茶中的「聚合型兒茶素」同樣能抗氧化，但就抗氧化能力而言，煎茶的單體兒茶素表現更優秀。

大森教授最後也幽默補充，不妨多邀請三五好友一起悠閒地品嘗好茶，心情愉悅、多了笑容，自然就會帶來福氣，臉上的皺紋也自然隨之減少。

老化 日媒 壓力

