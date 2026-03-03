法國客赴台成長 台灣業者推多元觀光籲增法語導遊

台灣觀光代表團今天於巴黎舉辦台灣觀光推廣會，向法國業者介紹各項亮點。台灣旅行社業者們觀察，法國人對文化、美食、戶外活動特別感興趣，也很關切是否有法語導遊的問題。

交通部觀光署及其駐法蘭克福辦事處、多家旅行社及航空公司、台灣觀光協會均派員參加，台北市政府代表和巴黎台灣貿易中心主任林君憶也上台介紹台灣觀光會展資源。

今年推廣會延續觀光品牌3.0版「台灣魅力，驚喜無限」（Taiwan-Waves of Wonder），以「台灣百味」（百ways）為核心，專門向約40名法國旅遊業者說明台灣觀光亮點、各項體驗和措施，尋求合作機會。

現場還有木子樂團表演，以及推廣客家藝術的麗揚工作室和專注獅頭工藝的獅公館工坊展示作品。

駐法國代表郝培芝致詞時說，台灣融合傳統與現代，旅人可在短短數小時內，從高山走向海灘，從歷史街區走向現代城市，在「台灣百ways」架構下，傳達台灣四季皆宜，而且是能安心探索的地方。

根據交通部觀光署統計，以居住地來看，2025年法國赴台達5萬3818人次，其中以觀光為目的者達2萬4632人次，占45.77%，且觀光人次超過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前水準。

觀光署駐法蘭克福辦事處主任謝長明說，台灣不只有高科技產業，也有豐富旅遊資源，有很多高山和各種健行路線，而且非常安全。

他接受中央社記者訪問時提到，疫情結束後，數位行銷和社群媒體影響力提升，在臉書、Instagram上傳短影音，按讚及分享數都很多；辦事處還邀請媒體或網紅參訪台灣，透過他們的報導和介紹，也有不錯的成果。

法國公關公司Aviareps觀光事務主管吉爾坎（IsabelleGilquin）也說，網紅和媒體的報導大大提升台灣各地知名度，「台北現在很有名，但我們會呈現阿里山、台南，去過的網紅都非常喜歡，他們的貼文有10萬、20萬人按讚」，媒體報導版面也顯著增加。

吉爾坎表示，「台灣是法國人在亞洲的理想目的地」，台灣人熱情友善，即便語言不同，都能感受到好客態度，此外「美食也很棒，融合各種風味，法國人很喜歡」。

飛亞旅行社股份有限公司執行長吳兆益指出，法國人對文化特別有興趣，例如有些旅客喜歡欣賞廟宇建築工藝，看到台灣全年無休、隨處可見的便利商店也覺得新奇；在美食方面，他每次帶旅客去鼎泰豐品嘗松露小籠包，都覺得「我們台灣有這樣的代表性食物可以去挑戰他們的味蕾，是一件蠻有趣的事情」。

他還提到台灣作為亞洲航空樞紐的地理優勢，從台北到亞洲其他地方非常便利，適合推廣台灣加日本兩地遊的產品；而且疫後旅遊型態改變，歐洲人以前傾向一次遍覽亞洲不同城市，待在台灣的時間很短，如今他們更喜歡慢遊，花時間去體驗和瞭解文化，甚至有人一次在台停留20天。

花蓮的儷庭旅行社總經理張琄菡說，目前每年至少接待10到12團的法國中小型團體，以及其他目的性來訪的旅客，今年花蓮將舉辦國際少年運動會和世界俱樂部龍舟錦標賽，預期會有更多法國遊客到來。

Taiwan Outdoors共同創辦人暨營運長陳柏儒觀察，法國人偏好單人或2到3人的小團體，特別喜愛登山、騎單車。這家公司主打外國人赴台登山、單車、水上活動和原住民文化體驗，在歐洲已與英國、瑞典旅行社合作，也正與德國業者洽談產品設計。

但台灣旅行社在推廣觀光過程中頻頻遇到一個相同問題。陳柏儒指出，「大概每一桌業者都會問是否有提供法文導遊的資源」，而台灣還是很缺乏這方面人才；張琄菡也說：「法國客人最需要的就是法語導遊。」

吳兆益也認為，法語導遊不足確實是個問題，「如果說10團裡面，我只能派出一團的法語導遊，其他都只能用英語導遊去導覽」。

他強調，許多法國旅客希望有會說法語的人來接待，尤其文化性質導覽，若不是使用旅客的母語來解說，理解上還是有差別，因此這是台灣拓展法國市場亟需強化的重點環節。