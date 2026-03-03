新加坡76歲醫師替20歲女病患做大腸鏡！竟趁未清醒摸胸 罹癌第4期仍判刑

新加坡發生醫師猥褻女病患案件。一名76歲男醫師在為20歲女病患進行大腸鏡檢查時，涉嫌趁對方尚未完全清醒之際，以雙手觸摸其胸部。當時在場的兩名護理師目睹過程，當場震驚並事後通報上級，案件最終進入司法程序。

法院審理後認定，女病患當時因施打鎮靜劑仍處於昏迷狀態，不可能同意接受乳房檢查，加上該檢查並無醫學必要，裁定醫師猥褻罪成立。儘管被告提出醫療報告，表示自己罹患第4期前列腺癌、預估僅剩6至12個月壽命，法官仍判處其有期徒刑1週。

痔瘡出血就醫 安排接受大腸鏡

根據當地媒體今年1月報導，被告為一名私立醫院專科醫師。受害女子案發時20歲，因痔瘡出血前往就醫，並安排接受大腸鏡檢查。為保護當事人隱私，法院下令媒體不得報導任何可能洩露其身分的資訊，包括醫院名稱。

手術結束後突觸摸胸部 歷時3至4秒

案發於2021年12月24日上午10時15分至10時33分間。檢查程序結束後，醫師先觸診女病患腹部，隨後以雙手觸摸其胸部約3至4秒。當時有兩名護理師在場，其中一人當場詢問醫師是否已取得病患同意，但對方未作回應。

兩名護理師事後向上級通報，事件因此曝光並進入司法程序。

醫師否認犯行 稱已取得同意

被告出庭時否認猥褻指控，辯稱自己已取得病患同意進行臨床乳房檢查。然而女病患作證表示，她在施打鎮靜劑後即陷入昏迷，對期間是否遭觸碰毫無印象，也不可能回應或同意任何額外檢查。

法官認定無醫學必要 判決有罪

法官指出，兩名護理師證詞一致且可信。由於女病患處於鎮靜昏迷狀態，根本不具備同意能力；此外，本案僅為大腸鏡檢查，並無任何醫學理由需要進行乳房檢查，認定被告行為屬猥褻。法院於2025年10月宣判罪名成立。

罹患第4期前列腺癌 仍須服刑

量刑階段，被告提出醫療證明，表示自己罹患第4期前列腺癌，預估僅剩6至12個月壽命，希望法官從輕發落。

不過法官綜合考量犯行情節、被害人權益及社會觀感後，仍判處其有期徒刑1週。被告在庭上休庭15分鐘後表示，將即日入監服刑。

延伸閱讀：

女中學生遭摸胸猥褻！憂考不上首志願噁忍1年 補習淫師下場曝光

酒後硬上智障女！淫狼襲胸性侵長達30分鐘 認罪賠償都無用下場慘

文章授權轉載自《香港01》