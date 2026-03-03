快訊

經典賽／費仔有料！首度穿上CT戰袍出賽 連兩打席敲安

放屁一天放幾次才正常？新研究顯示可能比你想像的還要多

早盤賣壓湧現！台股跌逾500點 台積電走弱、記憶體族群重挫

聽新聞
0:00 / 0:00

聖保羅僑教中心228紀念講座 以巴西電影談白色恐怖

中央社／ 聖保羅2日專電

巴西聖保羅僑教中心2月28日舉辦228紀念講座，邀請僑務顧問、戲劇博士謝如欣，以巴西電影「我依然在此」、「這不只是個間諜故事」，連結「悲情城市」、「返校」、「大濛」等台灣電影，探討228歷史及白色恐怖，吸引青年僑胞及受害者家屬出席。

講座主持人、巴西台灣同鄉會會長莊海定表示，每年舉辦228紀念活動，是希望僑胞能追思受難者，並讓後代認識歷史，不忘前人的犧牲。僑教中心主任尤正才指出，去年謝如欣以「根在台灣、應許巴西」為核心的演講廣受好評，今年再度透過她的專業與藝文手法，生動傳達228的歷史意涵。

謝如欣在講座開場播放蕭泰然為228創作的古典樂「1947序曲」，讓觀眾透過音樂感受歷史氛圍。她並以去年奧斯卡獲獎的巴西軍政主題電影「我依然在此」與今年入圍奧斯卡4項提名的「這不只是個間諜故事」為例，分析導演與演員作品中蘊含的人權、轉型正義及社會關懷意涵，並連結到台灣電影「悲情城市」、「返校」及近期票房破億的「大濛」，串起台巴兩地的歷史記憶。

駐聖保羅經濟文化辦事處處長朱怡靜表示，能在228和平紀念日透過電影重新凝視台灣歷史，探討人權與民主的普世價值，意義非凡。她強調，謝如欣長期耕耘台巴戲劇與電影研究，敏銳地透過影像連結兩國，讓彼此在相似的歷史軌跡中找到靈魂對話的窗口。

講座獲得熱烈迴響，一位林姓僑青分享，原本對政治講座興趣不大，但因陪同祖父出席，意外認識許多巴西及台灣的社會議題電影，決定逐一觀賞並開始關注自身出生地巴西與父母成長的台灣歷史。多位228受害者家屬也在現場分享生命故事，表示多年來心境已從悲情轉為感恩，期盼透過紀念活動讓後人更珍惜自由與民主。

謝如欣表示，因228離鄉背井的僑胞在巴西落地生根，不僅生活安定，還能幫助當地弱勢群體。她引用電影「大濛」台詞「我們都是別人的風景」，勉勵僑胞以良善之心回饋社會，讓歷史傷痛化為推動人權與文化交流的力量。

延伸閱讀

白恐受難者與北美鄉親線上聚 談政治事件改人生軌跡

華府台僑淚看「大濛」　感念台灣人未放棄追求自由

鄭竹梅：228遊行非仇恨 台灣主體不能被侵略

鄭麗文：228淪政治鬥爭廉價工具 是這代台灣人之恥

相關新聞

新加坡76歲醫師替20歲女病患做大腸鏡！竟趁未清醒摸胸 罹癌第4期仍判刑

新加坡一名76歲醫師在為20歲女病患進行大腸鏡檢查時，趁其尚未完全清醒之際觸摸其胸部，最終遭判猥褻罪成立。儘管醫師罹患第4期前列腺癌，仍被判處有期徒刑1週。法院認定缺乏醫學必要及病患同意能力。

法國客赴台成長 台灣業者推多元觀光籲增法語導遊

台灣觀光代表團今天於巴黎舉辦台灣觀光推廣會，向法國業者介紹各項亮點。台灣旅行社業者們觀察，法國人對文化、美食、戶外活動特...

法國也瘋「火馬年」 黑騎士馬術團現身巴黎農業大展

法國也瘋「火馬年」。巴黎農業大展日前首次邀請國家級黑騎士馬術團，展演法國傳統馬術，吸引民眾圍觀。現場觀眾向中央社表示，法...

青少年時期和家庭關係親近 長大更容易有好人緣？

不少青少年覺得父母很煩，不想跟父母在一起。但最新研究指出，青少年和父母夠親近，20年後可能更不孤單。中學時期家庭關係越緊密，成年後擁有穩定友誼與活躍社交生活的機率越高。 近期發表於「美國醫學會小兒科學期刊（JAMA Pediatrics）」的一項研究發現，在國中和高中時期與父母建立親密、充滿關愛的關係，與20年後多項正向社交指標有關。

日本唐吉訶德竟有「4個等級」 隱藏版白金店鋪曝光：低調又奢華

台灣人到日本旅遊，行程中絕對少不了去「唐吉訶德（Don Quijote）」大肆採購一番。不過，你可能不知道，這間以「驚安殿堂」聞名的折扣店，其實在日本全國依照地區特色與客群定位，發展出了「4種不同等級」的店型。

詐騙犯罪「雙降」 新加坡政府是如何做到的？

詐騙犯罪猖獗讓各國民眾深惡痛絕，各國政府也無不想盡各種辦法打詐，新加坡去年則是交出詐騙案總數與總受害金額均出現兩位數下降的佳績。新加坡政府是如何做到的？對此，我駐星代表處近日特別發布《新加坡詐欺犯罪情勢及防制政策研析》報告，解析新加坡的打詐戰略。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。