聖保羅僑教中心228紀念講座 以巴西電影談白色恐怖

巴西聖保羅僑教中心2月28日舉辦228紀念講座，邀請僑務顧問、戲劇博士謝如欣，以巴西電影「我依然在此」、「這不只是個間諜故事」，連結「悲情城市」、「返校」、「大濛」等台灣電影，探討228歷史及白色恐怖，吸引青年僑胞及受害者家屬出席。

講座主持人、巴西台灣同鄉會會長莊海定表示，每年舉辦228紀念活動，是希望僑胞能追思受難者，並讓後代認識歷史，不忘前人的犧牲。僑教中心主任尤正才指出，去年謝如欣以「根在台灣、應許巴西」為核心的演講廣受好評，今年再度透過她的專業與藝文手法，生動傳達228的歷史意涵。

謝如欣在講座開場播放蕭泰然為228創作的古典樂「1947序曲」，讓觀眾透過音樂感受歷史氛圍。她並以去年奧斯卡獲獎的巴西軍政主題電影「我依然在此」與今年入圍奧斯卡4項提名的「這不只是個間諜故事」為例，分析導演與演員作品中蘊含的人權、轉型正義及社會關懷意涵，並連結到台灣電影「悲情城市」、「返校」及近期票房破億的「大濛」，串起台巴兩地的歷史記憶。

駐聖保羅經濟文化辦事處處長朱怡靜表示，能在228和平紀念日透過電影重新凝視台灣歷史，探討人權與民主的普世價值，意義非凡。她強調，謝如欣長期耕耘台巴戲劇與電影研究，敏銳地透過影像連結兩國，讓彼此在相似的歷史軌跡中找到靈魂對話的窗口。

講座獲得熱烈迴響，一位林姓僑青分享，原本對政治講座興趣不大，但因陪同祖父出席，意外認識許多巴西及台灣的社會議題電影，決定逐一觀賞並開始關注自身出生地巴西與父母成長的台灣歷史。多位228受害者家屬也在現場分享生命故事，表示多年來心境已從悲情轉為感恩，期盼透過紀念活動讓後人更珍惜自由與民主。

謝如欣表示，因228離鄉背井的僑胞在巴西落地生根，不僅生活安定，還能幫助當地弱勢群體。她引用電影「大濛」台詞「我們都是別人的風景」，勉勵僑胞以良善之心回饋社會，讓歷史傷痛化為推動人權與文化交流的力量。