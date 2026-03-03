法國也瘋「火馬年」 黑騎士馬術團現身巴黎農業大展

法國也瘋「火馬年」。巴黎農業大展日前首次邀請國家級黑騎士馬術團，展演法國傳統馬術，吸引民眾圍觀。現場觀眾向中央社表示，法國傳統馬術優美，應持續傳承推廣。

第62屆巴黎國際農業大展（Salon International del’Agriculture, SIA）於2月21日至3月1日舉行，吸引43萬訪客參觀。在本屆展出的3500隻動物中，沙木爾黑騎士馬術團（The Cadre noir of Saumur）帶領6匹馬，首次於主會場展演馬術，格外引人注目。

與萬馬奔騰的動態形象大為不同，黑騎士馬術團以較靜態的方式，展示如「鞠躬跳」（La Courbette），一種讓馬藉著後肢支撐將前肢抬起，靜待數秒的姿勢；或如「盛裝舞步」（Dressage），讓馬碎步前行，依騎師指示交換左右步伐。

現場觀眾克莉絲汀（Christine）因喜愛農業，利用假期從勒恩（Rennes）來巴黎參觀。她向中央社記者表示，駕馭馬絕非易事，她從未順利地讓馬按照她的意願行動，「馬總是主導著一切。今日黑騎士馬術團的展演能如此成功，有賴騎士與馬匹長時間的默契相處。」

現場觀眾艾瑪（Emma）是來自拉瓦爾（Laval）的畜牧系大學生。愛馬的她覺得法國傳統馬術展演很優美，應持續傳承推廣，讓更多人知道。

風格嚴謹、強調紀律與平衡的法國傳統馬術，不以娛樂觀眾為目的。在一小時展演中，由該團首席騎師瓦里蒂（Thibault Vallette）手持麥克風解說，並時時注意馬匹情況。

瓦里蒂曾在2024年巴黎奧運率領黑騎士馬術團，手持聖火護送至總統看台前；他也曾在2016年里約奧運獲得馬術團體三項賽金牌。

就黑騎士馬術團與其所屬法國馬業與馬術研究中心（ifce）網頁介紹，法國傳統馬術建立在人與馬的關係和諧，排除壓迫手段，追求動作富「輕盈感」。傳統訓練是為讓戰馬能完全服從騎兵，在應對戰場時仍具高度靈活性。

法國馬業與馬術研究中心媒體負責人羅賓（VanessaRobin）接受中央社專訪，她表示今年是火馬年，馬一直以來與法國人民的日常息息相關，「牠們既是工具、也是生活伴侶。1980年代後，馬術運動開始發展，馬因此成為法國人在運動與休閒領域的重要夥伴。」