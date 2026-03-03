快訊

經典賽／費仔有料！首度穿上CT戰袍出賽 連兩打席敲安

放屁一天放幾次才正常？新研究顯示可能比你想像的還要多

早盤賣壓湧現！台股跌逾500點 台積電走弱、記憶體族群重挫

聽新聞
0:00 / 0:00

法國也瘋「火馬年」 黑騎士馬術團現身巴黎農業大展

中央社／ 巴黎2日專電
法國國家級沙木爾黑騎士馬術團於2月21日至3月1日期間，首次在巴黎農業大展推廣法國傳統馬術。圖為「鞠躬跳」（La Courbette），一種讓馬藉著後肢支撐將前肢抬起，靜待數秒的姿勢。中央社
法國國家級沙木爾黑騎士馬術團於2月21日至3月1日期間，首次在巴黎農業大展推廣法國傳統馬術。圖為「鞠躬跳」（La Courbette），一種讓馬藉著後肢支撐將前肢抬起，靜待數秒的姿勢。中央社

法國也瘋「火馬年」。巴黎農業大展日前首次邀請國家級黑騎士馬術團，展演法國傳統馬術，吸引民眾圍觀。現場觀眾向中央社表示，法國傳統馬術優美，應持續傳承推廣。

第62屆巴黎國際農業大展（Salon International del’Agriculture, SIA）於2月21日至3月1日舉行，吸引43萬訪客參觀。在本屆展出的3500隻動物中，沙木爾黑騎士馬術團（The Cadre noir of Saumur）帶領6匹馬，首次於主會場展演馬術，格外引人注目。

與萬馬奔騰的動態形象大為不同，黑騎士馬術團以較靜態的方式，展示如「鞠躬跳」（La Courbette），一種讓馬藉著後肢支撐將前肢抬起，靜待數秒的姿勢；或如「盛裝舞步」（Dressage），讓馬碎步前行，依騎師指示交換左右步伐。

現場觀眾克莉絲汀（Christine）因喜愛農業，利用假期從勒恩（Rennes）來巴黎參觀。她向中央社記者表示，駕馭馬絕非易事，她從未順利地讓馬按照她的意願行動，「馬總是主導著一切。今日黑騎士馬術團的展演能如此成功，有賴騎士與馬匹長時間的默契相處。」

現場觀眾艾瑪（Emma）是來自拉瓦爾（Laval）的畜牧系大學生。愛馬的她覺得法國傳統馬術展演很優美，應持續傳承推廣，讓更多人知道。

風格嚴謹、強調紀律與平衡的法國傳統馬術，不以娛樂觀眾為目的。在一小時展演中，由該團首席騎師瓦里蒂（Thibault Vallette）手持麥克風解說，並時時注意馬匹情況。

瓦里蒂曾在2024年巴黎奧運率領黑騎士馬術團，手持聖火護送至總統看台前；他也曾在2016年里約奧運獲得馬術團體三項賽金牌。

就黑騎士馬術團與其所屬法國馬業與馬術研究中心（ifce）網頁介紹，法國傳統馬術建立在人與馬的關係和諧，排除壓迫手段，追求動作富「輕盈感」。傳統訓練是為讓戰馬能完全服從騎兵，在應對戰場時仍具高度靈活性。

法國馬業與馬術研究中心媒體負責人羅賓（VanessaRobin）接受中央社專訪，她表示今年是火馬年，馬一直以來與法國人民的日常息息相關，「牠們既是工具、也是生活伴侶。1980年代後，馬術運動開始發展，馬因此成為法國人在運動與休閒領域的重要夥伴。」

黑騎士馬術團成立於19世紀拿破崙時期，初為騎兵部隊培訓教官；20世紀後從軍事單位轉為民事機構，現隸於農業部與體育部，旨培養馬術領域的高階人才。2011年，聯合國教科文組織（UNESCO）將法國傳統馬術列入「非物質文化遺產」。

法國傳統馬術風格嚴謹，追求人馬關係和諧、動作輕盈。聯合國教科文組織於2011年將法國傳統馬術列入「非物質文化遺產」。圖為沙木爾黑騎士馬術團，於2月21日至3月1日於巴黎農業大展展演，吸引民眾圍觀。中央社
法國傳統馬術風格嚴謹，追求人馬關係和諧、動作輕盈。聯合國教科文組織於2011年將法國傳統馬術列入「非物質文化遺產」。圖為沙木爾黑騎士馬術團，於2月21日至3月1日於巴黎農業大展展演，吸引民眾圍觀。中央社

延伸閱讀

科學人／別想說謊！馬能聞到你的恐懼…「是害怕的味道」

彰化馬主夫妻照料超過半世紀 馬兒卸下心防坐著睡

「只能看不能騎」馬場多式微

相關新聞

新加坡76歲醫師替20歲女病患做大腸鏡！竟趁未清醒摸胸 罹癌第4期仍判刑

新加坡一名76歲醫師在為20歲女病患進行大腸鏡檢查時，趁其尚未完全清醒之際觸摸其胸部，最終遭判猥褻罪成立。儘管醫師罹患第4期前列腺癌，仍被判處有期徒刑1週。法院認定缺乏醫學必要及病患同意能力。

法國客赴台成長 台灣業者推多元觀光籲增法語導遊

台灣觀光代表團今天於巴黎舉辦台灣觀光推廣會，向法國業者介紹各項亮點。台灣旅行社業者們觀察，法國人對文化、美食、戶外活動特...

法國也瘋「火馬年」 黑騎士馬術團現身巴黎農業大展

法國也瘋「火馬年」。巴黎農業大展日前首次邀請國家級黑騎士馬術團，展演法國傳統馬術，吸引民眾圍觀。現場觀眾向中央社表示，法...

青少年時期和家庭關係親近 長大更容易有好人緣？

不少青少年覺得父母很煩，不想跟父母在一起。但最新研究指出，青少年和父母夠親近，20年後可能更不孤單。中學時期家庭關係越緊密，成年後擁有穩定友誼與活躍社交生活的機率越高。 近期發表於「美國醫學會小兒科學期刊（JAMA Pediatrics）」的一項研究發現，在國中和高中時期與父母建立親密、充滿關愛的關係，與20年後多項正向社交指標有關。

日本唐吉訶德竟有「4個等級」 隱藏版白金店鋪曝光：低調又奢華

台灣人到日本旅遊，行程中絕對少不了去「唐吉訶德（Don Quijote）」大肆採購一番。不過，你可能不知道，這間以「驚安殿堂」聞名的折扣店，其實在日本全國依照地區特色與客群定位，發展出了「4種不同等級」的店型。

詐騙犯罪「雙降」 新加坡政府是如何做到的？

詐騙犯罪猖獗讓各國民眾深惡痛絕，各國政府也無不想盡各種辦法打詐，新加坡去年則是交出詐騙案總數與總受害金額均出現兩位數下降的佳績。新加坡政府是如何做到的？對此，我駐星代表處近日特別發布《新加坡詐欺犯罪情勢及防制政策研析》報告，解析新加坡的打詐戰略。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。