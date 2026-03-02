日本小學館漫畫平台又出包 襲胸原作家改名連載惹議

日本知名出版社「小學館」營運的漫畫平台「Manga One」（マンガワン）才爆出曾對未成年人性侵害的漫畫家改名後重新任用，現在又被揭露另一名曾犯下襲胸的原作家松木達哉，同樣以新筆名發表連載漫畫「星霜的心理士」。

小學館今天發表聲明指出，「Manga One」在聘用原作者的過程中出現重大問題。經社內調查發現，曾於2020年因強制猥褻罪遭逮捕的「act-age 新世代演員」（集英社，已停載）原作者松木達哉以「八ツ波樹」的筆名，參與新作「星霜的心理士」原作創作。

小學館表示，「在社內調查的過程中，發現關於『星霜的心理士』原作者聘用流程及確認體制，也有必要進行調查。」小學館坦承，「Manga One」在明知松木達哉過往犯罪紀錄的情況下仍決定起用，並宣布將設置第三方委員會展開全面調查。

「週刊文春」報導，2020年松木因在路上觸摸國中女生胸部等行為，涉嫌強制猥褻罪被逮捕並起訴，最終被判處有期徒刑1年6個月、緩刑3年。他當時正在「週刊少年Jump」連載中的「act-age 新世代演員」因此腰斬。

小學館先前被爆出旗下漫畫「墮天作戰」作者山本章一（本名栗田和明）性侵任教高中的16歲女學生，2020年因觸犯「兒童色情禁止法」被法院認定有罪。「Manga One」編輯部在知情下，2022年將這名漫畫家筆名改為「一路一」，連載作品「常人假面」。

小學館包庇狼師消息曝光後，許多漫畫家接連發聲抵制，宣布作品自「Manga One」下架，包括「一拳超人」作者ONE、「夢幻遊戲」作者渡瀨悠宇，以及「犬夜叉」、「亂馬1/2」、「福星小子」知名漫畫作者高橋留美子等。

日媒Sponichi Annex報導，小學館表示，第三方委員會將釐清包括「墮天作戰」停載經過、「常人假面」開始連載的決策過程，以及負責編輯曾參與原作者與受害者和解協議的相關情況。

聲明指出，第三方委員會也將檢視「Manga One」編輯部在作家、原作者聘用流程上的制度設計與人權意識，找出問題點、查明原因，並提出防止再發生的建議。

對於新爆出的松木達哉，「Manga One」編輯部說明，當初在起用時，已確認過他的判決且緩刑期間屆滿，也確認過他本人對事件的反省態度、防止再犯措施，以及向專家確認過支援他回歸社會等狀況，經編輯部內部討論後決定起用。

對於更換筆名一事，編輯部表示，這是基於松木達哉本人與編輯部的判斷，初衷在於顧及受害者。然而，隨著事件曝光，編輯部反省認為，這樣的做法是否真正體現「對受害者的體貼」，或是反而會進一步造成傷害，對此，編輯部確實有必要更為審慎評估。

「Manga One」編輯部也為此次事件可能再次觸及過往案件、傷害受害者感受一事表達歉意，強調深感責任重大，並向相關人士致歉。

目前「星霜的心理士」已宣布暫停更新，編輯部表示，「對於因此造成八ツ波樹以及作畫者雪平薫的損失，將以誠意妥善處理。」