低氣壓襲關東恐大雪 WBC球迷留意交通與積雪風險

中央社／ 東京2日專電

日本受到沿著本州南岸朝東北東方向移動的低氣壓影響，關東甲信地區明、後天的天氣不穩，若氣溫較預期偏低，東京都23區甚至可能積雪，恐明顯衝擊交通。台灣球迷近日若前往東京觀看世界棒球經典賽（WBC），須特別留意。

根據日本氣象協會預測，關東甲信部分地區將自今天晚間起陸續降雨，明天白天雨勢擴大。隨著低氣壓引入冷空氣，山區及山區附近地帶將由雨轉雪，尤其高海拔地區恐出現大雪。若地面氣溫進一步下降，包括東京都多摩地區及23區的平地，也可能出現積雪情況。

預估降雪量方面，明天中午至4日中午的24小時內，關東北部山區可能累積達40公分、甲信地區上看30公分，關東北部平地與多摩、秩父一帶可能達10公分。氣象單位提醒，若氣溫低於預期，部分地區不排除出現警報級大雪。

由於WBC東京賽事即將展開，最近前往東京的球迷須特別留意天氣變化。尤其是明天傍晚下班時段，以及4日清晨通勤、通學時段，恐因積雪或路面結冰導致交通延誤，建議民眾出門時預留充足移動時間，並隨時掌握大眾運輸最新營運資訊。

此外，濕雪可能造成電線斷裂、樹木傾倒，積雪較多地區也須防範雪崩風險。駕車民眾務必更換雪胎，避免急加速與急煞車，並保持平時兩倍以上車距；橋面與隧道出入口特別容易結冰，需提高警覺。二輪車（機車與自行車）因打滑風險極高，建議避免騎乘。

前往東京的球迷應隨時關注最新氣象資訊與交通公告，做好保暖與防滑準備。

風險 氣溫 氣象資訊

相關新聞

青少年時期和家庭關係親近 長大更容易有好人緣？

不少青少年覺得父母很煩，不想跟父母在一起。但最新研究指出，青少年和父母夠親近，20年後可能更不孤單。中學時期家庭關係越緊密，成年後擁有穩定友誼與活躍社交生活的機率越高。 近期發表於「美國醫學會小兒科學期刊（JAMA Pediatrics）」的一項研究發現，在國中和高中時期與父母建立親密、充滿關愛的關係，與20年後多項正向社交指標有關。

日本唐吉訶德竟有「4個等級」 隱藏版白金店鋪曝光：低調又奢華

台灣人到日本旅遊，行程中絕對少不了去「唐吉訶德（Don Quijote）」大肆採購一番。不過，你可能不知道，這間以「驚安殿堂」聞名的折扣店，其實在日本全國依照地區特色與客群定位，發展出了「4種不同等級」的店型。

詐騙犯罪「雙降」 新加坡政府是如何做到的？

詐騙犯罪猖獗讓各國民眾深惡痛絕，各國政府也無不想盡各種辦法打詐，新加坡去年則是交出詐騙案總數與總受害金額均出現兩位數下降的佳績。新加坡政府是如何做到的？對此，我駐星代表處近日特別發布《新加坡詐欺犯罪情勢及防制政策研析》報告，解析新加坡的打詐戰略。

勞方市場逆襲！員工走光沒人上班 日本124家公司破產寫新高

員工離職潮正壓垮日本中小企業！根據「帝國資料銀行」的最新調查顯示，2025年因「員工離職」直接或間接導致破產的企業數量達到124家，創歷史新高。這項數據不僅凸顯日本勞動力短缺的嚴峻現況，更有日本網友認為這代表「勞方市場」來臨。

考季必拜！日本御首神社「專管脖子以上」 求運、治病靠帽子顯神蹟

日本各地有許多神社，但在岐阜縣大垣市，有一座對「頸部以上」的願望特別靈驗的「御首神社」。這裡不僅供奉著日本三大怨靈之一的平將門公，信眾更會拿「帽子」來還願，每逢考季或為求平息頭部相關疾病，都吸引大批參拜者前來。

招手台灣客！鹿兒島送免費新幹線車票救觀光 日人批：外國人明明有錢

綜合日媒報導，鹿兒島縣近日公布2026年度預算案，擬斥資約2億7800萬日圓（約新台幣5700萬元）推出「外籍觀光客全額補助九州新幹線單程車票」的超級優惠。但這項旨在振興當地觀光的政策曝光後，立刻引發日本民眾強烈反彈，痛批根本是「拿日本人的血汗錢優待外國人」。

