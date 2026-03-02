低氣壓襲關東恐大雪 WBC球迷留意交通與積雪風險

日本受到沿著本州南岸朝東北東方向移動的低氣壓影響，關東甲信地區明、後天的天氣不穩，若氣溫較預期偏低，東京都23區甚至可能積雪，恐明顯衝擊交通。台灣球迷近日若前往東京觀看世界棒球經典賽（WBC），須特別留意。

根據日本氣象協會預測，關東甲信部分地區將自今天晚間起陸續降雨，明天白天雨勢擴大。隨著低氣壓引入冷空氣，山區及山區附近地帶將由雨轉雪，尤其高海拔地區恐出現大雪。若地面氣溫進一步下降，包括東京都多摩地區及23區的平地，也可能出現積雪情況。

預估降雪量方面，明天中午至4日中午的24小時內，關東北部山區可能累積達40公分、甲信地區上看30公分，關東北部平地與多摩、秩父一帶可能達10公分。氣象單位提醒，若氣溫低於預期，部分地區不排除出現警報級大雪。

由於WBC東京賽事即將展開，最近前往東京的球迷須特別留意天氣變化。尤其是明天傍晚下班時段，以及4日清晨通勤、通學時段，恐因積雪或路面結冰導致交通延誤，建議民眾出門時預留充足移動時間，並隨時掌握大眾運輸最新營運資訊。

此外，濕雪可能造成電線斷裂、樹木傾倒，積雪較多地區也須防範雪崩風險。駕車民眾務必更換雪胎，避免急加速與急煞車，並保持平時兩倍以上車距；橋面與隧道出入口特別容易結冰，需提高警覺。二輪車（機車與自行車）因打滑風險極高，建議避免騎乘。

前往東京的球迷應隨時關注最新氣象資訊與交通公告，做好保暖與防滑準備。