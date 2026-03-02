「甘露水」紀錄片美國首映 獲熱烈迴響

台灣藝術史紀錄片「甘露水」於2月28日在紐約現代藝術博物館（MoMA）放映，獲觀眾熱烈迴響，這也是「甘露水」在美國首映。

駐紐約台北文化中心今天發布新聞稿表示，紐約現代藝術博物館於介紹「甘露水」時指出，由林君昵和黃邦銓執導的「甘露水」是靜謐而莊嚴的長片，片名取材自台灣雕塑家黃土水1921年的雕塑作品。

黃土水20世紀初赴日求學，但由於與台灣前殖民宗主國的關係，戰後他成為被排斥的對象，作品也幾乎被世人遺忘。影片在重溫黃土水精湛技藝的同時，也探討當時民族主義與藝術教育的許多議題。

根據新聞稿，這部紀錄片巧妙地融入當代元素，包括黃土水母校當代學生創作的影像，以及「甘露水」在塵封47年後於2021年重見天日的場景。

「甘露水」以觸感細膩的16毫米底片拍攝，結構節奏感強，並運用微妙的攝影機內特效，使影片溫馨又宏大。

駐紐約台北文化中心指出，中心主任桂業勤出席2月28日的放映會。MoMA於3月2日下午將再次放映「甘露水」。