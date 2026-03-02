快訊

「甘露水」紀錄片美國首映 獲熱烈迴響

中央社／ 華盛頓1日專電

台灣藝術史紀錄片「甘露水」於2月28日在紐約現代藝術博物館（MoMA）放映，獲觀眾熱烈迴響，這也是「甘露水」在美國首映。

駐紐約台北文化中心今天發布新聞稿表示，紐約現代藝術博物館於介紹「甘露水」時指出，由林君昵和黃邦銓執導的「甘露水」是靜謐而莊嚴的長片，片名取材自台灣雕塑家黃土水1921年的雕塑作品。

黃土水20世紀初赴日求學，但由於與台灣前殖民宗主國的關係，戰後他成為被排斥的對象，作品也幾乎被世人遺忘。影片在重溫黃土水精湛技藝的同時，也探討當時民族主義與藝術教育的許多議題。

根據新聞稿，這部紀錄片巧妙地融入當代元素，包括黃土水母校當代學生創作的影像，以及「甘露水」在塵封47年後於2021年重見天日的場景。

「甘露水」以觸感細膩的16毫米底片拍攝，結構節奏感強，並運用微妙的攝影機內特效，使影片溫馨又宏大。

駐紐約台北文化中心指出，中心主任桂業勤出席2月28日的放映會。MoMA於3月2日下午將再次放映「甘露水」。

紀錄片 紐約 美國

銅鑼工藝保存者吳宗霖辭世 文化部頒贈旌揚狀

陶藝大師李茂宗 藝術人生結緣世報

兒少短片入圍柏林影展 莊榮祚：想拍出孩子的快樂

老照片見證台灣史瞬間 楊孟哲保存失落的1895

日本唐吉訶德竟有「4個等級」 隱藏版白金店鋪曝光：低調又奢華

台灣人到日本旅遊，行程中絕對少不了去「唐吉訶德（Don Quijote）」大肆採購一番。不過，你可能不知道，這間以「驚安殿堂」聞名的折扣店，其實在日本全國依照地區特色與客群定位，發展出了「4種不同等級」的店型。

詐騙犯罪「雙降」 新加坡政府是如何做到的？

詐騙犯罪猖獗讓各國民眾深惡痛絕，各國政府也無不想盡各種辦法打詐，新加坡去年則是交出詐騙案總數與總受害金額均出現兩位數下降的佳績。新加坡政府是如何做到的？對此，我駐星代表處近日特別發布《新加坡詐欺犯罪情勢及防制政策研析》報告，解析新加坡的打詐戰略。

包庇惡狼？日漫畫家觸犯兒童色情法 小學館幫改名還要受害者噤聲

日本知名出版社「小學館」營運的漫畫應用程式編輯部昨天承認，先前起用觸犯「兒童色情禁止法」的男性漫畫家使用其他筆名繼續創作...

台灣女童在澀谷遭撞飛 日本網紅痛心：我感到非常抱歉

台灣女童在日本東京澀谷遭婦人以肘擊的方式撞飛，引起關注。一名日本網友taka透過Threads帳號「taka_3.11」...

台灣女童在澀谷被撞 日本律師分析撞人女恐觸法

網路近來流傳影片，一名台灣女童在日本東京澀谷十字路口打卡時，被一名女性猛力衝撞，引發關注。熟悉日本刑法的律師分析，撞人女...

500年名古屋城遭鳥屎襲擊！石牆如潑白漆 只能祈求天降甘霖

擁有500年歷史，以天守閣屋脊兩端代表性的龍首魚身神獸金飾「金鯱」而聞名的日本名古屋城，近日在外觀上出現驚人改變。護城河畔的石牆與樹木宛如被潑上白色油漆般一片慘白。當然，這並非罕見降雪，而是大量鳥類糞便造成的奇觀，破壞了歷史古蹟原有的莊嚴景色，讓當地居民與觀光客直呼惋惜。

