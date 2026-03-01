快訊

日本唐吉訶德竟有「4個等級」 隱藏版白金店鋪曝光：低調又奢華

聯合新聞網／ 綜合報導
唐吉訶德許多分店為24小時營業，二、三線城市都有分店，且全部接受外國人辦退稅。路透
唐吉訶德許多分店為24小時營業，二、三線城市都有分店，且全部接受外國人辦退稅。路透

台灣人到日本旅遊，行程中絕對少不了去「唐吉訶德（Don Quijote）」大肆採購一番。不過，你可能不知道，這間以「驚安殿堂」聞名的折扣店，其實在日本全國依照地區特色與客群定位，發展出了「4種不同等級」的店型。

根據遠傳心生活網站分享，多數遊客熟悉的唐吉訶德，多半是擁擠、充滿尋寶感的黃色招牌店面，但其實它還有其他三種截然不同的變體。

一般店： 外國遊客最熟悉的入門款。商品五花八門、價格親民，店內空間通常較為密集，營造出強烈的「搶貨尋寶」氛圍。

MEGA唐吉訶德： 主打寬敞明亮的「超市感」，不僅走道變寬、陳列更整齊，還增加了大量生鮮食品與日常消耗品，不僅觀光客愛逛，連在地居民也會當作日常超市採買。東京都內最具代表性的就是高達8層樓的「澀谷MEGA唐吉訶德本店」。

PLATINUM唐吉訶德： 顛覆廉價印象的奇特變體！這間位於東京高級住宅區「白金台」的分店，外觀捨棄了鮮豔的黃色，改以低調奢華的「白金色」為主視覺。店內主打混合廉價與奢華的衝突感，路過甚至可能認不出它是唐吉訶德。

ドミセ Domise： 標榜「超越驚嘆」，專門販售唐吉訶德自有品牌「情熱價格（Jounetsu Kakaku）」的特色店型。有別於一般店的大雜燴，這裡提供更多獨特原創或限定商品。目前在大阪八尾市設有據點。

此外，外國旅客結帳時，只需使用手機連線上網，就能開啟官方優惠券的動態頁面，讓店員掃描使用。單筆未稅滿1萬日圓可享10%免稅與額外5%折扣；滿3萬日圓則升級為免稅再折7%（酒類、菸草、遊戲機及單價10萬日圓以上等特定商品除外）。

依日本海關規定，這些商品須於入境後30天內攜帶出境，且離境前嚴禁拆封，若在機場被查獲已違規拆開，將面臨補繳10%消費稅的處罰。若有打算在日本當地直接享用的零食或急需使用的藥妝，請記得在結帳時主動挑出，以一般含稅價分開結帳即可避免爭議。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

東京 唐吉訶德 日本 貴婦 商品 日本旅遊

