包庇惡狼？日漫畫家觸犯兒童色情法 小學館幫改名還要受害者噤聲

日本知名出版社「小學館」營運的漫畫應用程式編輯部昨天承認，先前起用觸犯「兒童色情禁止法」的男性漫畫家使用其他筆名繼續創作新作品，且有編輯提出要受害女性噤聲的提案。

日本TBS電視台等日媒報導，這個應用程式「漫畫ONE」（マンガワン）的編輯部昨天表示，「起用原作者的判斷以及確認體制出現問題」，並宣布已停刊正在連載的漫畫「常人假面」，以及停止出貨該漫畫的單行本。

根據「漫畫ONE」編輯部等單位表示，「常人假面」的男性原作者2020年因為觸犯「兒童色情禁止法」，被法院認定有罪且處以30萬日圓罰金，而受害者當時是這名漫畫家任教高中的16歲女學生。

「漫畫ONE」編輯部2022年在這名男性原作者以「山本章一」名義創作的「墮天作戰」連載結束後2個月，連載這名漫畫家用其他筆名「一路一」所創作的「常人假面」。

「漫畫ONE」編輯部昨天就此道歉，「原本不應該起用這名原作者，由衷向受害者致歉」。

受害女性因為患有創傷後壓力症候群（PTSD），2022年7月提起民事訴訟向這名漫畫家求償，而北海道札幌地方法院本月20日裁定，要求這名漫畫家提供1100萬日圓賠償。

而受害女性在法院判決結果揭曉後，在記者會表示，「提訴時，『墮天作戰』仍在連載，漫畫ONE的編輯曾提議和解，要求不要對外談論連載的事情。」

據受害女性及其代理律師表示，有小學館的編輯曾加入討論和解的通訊軟體LINE群組，並建議以原作者支付150萬日圓和解金、禁止對外談論性加害事件的條件為基礎，製作公證文件。

對此，「漫畫ONE」編輯部解釋，「關於和解協議，編輯部當時並沒有組織性介入的意圖」、「針對這起事件的嚴重性，編輯部的認知與資訊掌握不足，因應方式不妥當」。