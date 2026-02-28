台灣女童在澀谷遭撞飛 日本網紅痛心：我感到非常抱歉

台灣女童在日本東京澀谷遭婦人以肘擊的方式撞飛，引起關注。一名日本網友taka透過Threads帳號「taka_3.11」發文表示，他看到影片，感到非常抱歉，「無論任何理由，這樣的行為都不應該被允許」。網友紛紛留言安慰，讓他直呼台灣人真溫柔。有網友留言，「不是你做的，你真的沒必要道歉啦」，taka回應，「日本會受著世界疼愛，攏是一人一人行為累積起來的」。

taka是311東日本大地震的受災戶，他在日本宮城縣石卷市的老家因海嘯而被沖走，感謝台灣當時給予日本的支援，「因為您們的幫助，我現在依然能夠平安地生活。這份感謝，我一輩子都不會忘記」。他自我介紹寫下「日本人非常喜歡台灣。 歡迎您們來日本玩」，發表的文章多為分享日本旅遊小知識，並以正體中文呈現。

他昨天發文，「致台灣的朋友們：我看到了關於澀谷十字路口的影片。 聽說受害者是一位來自台灣的女生。 對此，我感到非常抱歉。無論任何理由，這樣的行為都不應該被允許」。

其他網友留言，「不用道歉，每個人都要為自己的行為負責，其實也因為這件事能夠讓這個問題被關注、討論，某方面也是好事」、「社會就是有這樣故意撞的人，況且有錄影到，要抓也應該不難，謝謝你很關心，台日情誼」、「如果是台灣人的話，一定是，善惡必須傳遞。讓大家知道」、「日本，確實有撞人族的存在，這也不是特例」。

也有網友透露因為自身行動不便，擔心去旅行會遇到「撞人族」，另名網友表示，「看目前日本人留言狀況，感覺台日友好的氣氛也要沒了」。taka對此表示，「大多數的日本人攏認為，撞人的彼个女性是伊的錯」。