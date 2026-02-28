台灣女童在澀谷被撞 日本律師分析撞人女恐觸法

快訊

中央社／ 東京28日綜合外電報導
一名台灣女童25日在日本東京澀谷十字路口遭日本婦人惡意衝撞，導致摔倒，影片曝光後，引起關注。圖／取自女童母親的IG
一名台灣女童25日在日本東京澀谷十字路口遭日本婦人惡意衝撞，導致摔倒，影片曝光後，引起關注。圖／取自女童母親的IG

網路近來流傳影片，一名台灣女童日本東京澀谷十字路口打卡時，被一名女性猛力衝撞，引發關注。熟悉日本刑法的律師分析，撞人女恐觸犯暴行罪，若致人受傷則可能構成傷害罪。

根據網友公布影片，許多外國觀光客都邊拍照邊過馬路，這名女童也在斑馬線上蹦蹦跳跳，回頭比出「耶」的姿勢。這時後面突然有一名身穿藍色大衣的女子快速走來，特意朝女童撞過去，導致女童摔出鏡頭外。

日本法律顧問網站「弁護士ドットコム」（Bengo4.com）訪問熟悉日本刑法的律師富本和男，請他分析影片中撞人的女子可能有哪些法律責任。

針對在路上或交叉路口等地，蓄意推倒他人並使他人跌倒的行為，富本分析，若施暴的結果並未造成傷害，則可能構成日本的「暴行罪」。而這邊所說的「暴行」則是指向他人身體施加有形力。故意推倒他人使其跌倒的行為，顯然屬於對身體施加有形力，符合暴行罪中的「暴行」。

而一旦構成暴行罪，恐面臨2年以下徒刑、30萬日圓以下罰金、拘留等刑責。即使對方沒有受傷，暴行罪仍可能成立。

若被撞倒的人受傷，富本指出，這就可能構成傷害罪。所謂「傷害」，是指損害他人的生理機能，而使人受傷是典型例子。

而日本的傷害罪比暴行罪更為嚴重，可能面臨15年以下徒刑或50萬日圓以下罰金等刑責。

另外，在社群媒體上有網友認為女童「擋住通行」、撞人女子「因擁擠才想避開」，然而從影片看來，撞人女在接觸女童之前，疑似曾經用手肘或身體碰撞其他人。

富本分析，構成正當防衛，必須是為了防衛自己或他人的權利，對於急迫且不正當的侵害不得已而採取的行為。若在撞到女童前就已積極接觸周遭的人，則難以滿足「為了防衛」或「不得已（必要且相當）」的要件。

此外，若是主動接觸他人，也難以認定存在對迫切侵害的對應行為，所謂的「急迫性」難以成立，因此難以認定為正當防衛。

加上，僅以「妨礙通行」或「現場擁擠」為由，難以認定存在對生命或身體迫切的危險。

女童 日本 撞人 台灣

