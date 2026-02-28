台灣女童在澀谷被撞飛！媽媽心疼自責道歉 各國網友聲援譴責暴力

一名台灣女童25日在日本東京澀谷十字路口遭日本婦人惡意衝撞，導致摔倒，影片曝光後，引起關注。女童的母親26日在IG發文，向社會大眾道歉，表示當時跟風打卡，是她的錯誤決定，並非孩子的問題，她會好好反省，「當然撞人的行為還是不可原諒」，台日網友紛紛留言安慰，日本網友更擔心女童的身心狀況，對於小朋友因此有了不好的經歷感到抱歉。

台灣女童遭日本婦人從背後肘擊撞飛倒地，影片曝光後，台日的社群平台都熱烈討論，影片已經超過1761萬次觀看數。不少日本網友對於長期以來的撞人族現象早已不滿，並痛斥婦人竟對兒童下手，認為是暴力犯罪，應該逮捕。

該名女童的媽媽最新一篇發文回應此事件，「不經一事不長一智，明明知道馬路危險，卻因為看IG大家都在澀谷十字路口打卡也跟風，以為綠燈還很久，可以留下片刻回憶，帶著孩子做不好的行為是我錯誤的決定，但並不是孩子本身的問題。人都是在學習中成長，我會好好反省，當然撞人的行為還是不可原諒」。她也提及，原本只是紀錄，沒想到變成社會新聞，避免家人受影響，將影片關閉留言。

不少國外網友以英、日文留言，對於女童在日本的遭遇感到抱歉和難過，希望小朋友安好，有日本網友幫忙轉分享到日本的社群平台「求擴散」，並指當下應該報警。

其他網友表示，「希望你女兒沒事。我一直覺得日本人比較友善，但那個女人是故意要推她的。希望一切都平安無事。來自阿根廷的問候」、「在那樣的情況下，你還能保持那份冷靜、溫柔和克制，真的很不容易，也讓人感受到你的力量。最重要的是，看到你女兒平安無事，讓人很放心」、「你不用太自責。看到你的小孩沒事，我就放心了。現在的日本，真的讓人有點不太敢去旅遊」。