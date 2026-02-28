日本撞人「肯定不是個案」 林氏璧：維基可查到專有名詞 已是社會現象

台灣小女孩在日本東京澀谷十字路口被撞飛一事，引起關注。日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，他旅遊日本近20年來，和家人都有各被撞過1次的經驗，且是明顯感受到對方刻意衝撞、沒有停下腳步或道歉。但一般不小心撞到的情形， 肯定都會和對方示意，道歉或是查看一下的。「查了一下，日文維基百科都有了，這個現象肯定不是個案」。

林氏璧說，維基寫「撞人男」（ぶつかり男，或ぶつかりおじさん），作為一個社會現象被廣泛關注，大約始於2018年5月，有一段在新宿車站拍攝的影片在社群平台Twitter（現為 X）上瘋傳。影片中一名男性在短短幾秒內，刻意偏離直線路徑，連續用力衝撞多名路過的女性。該影片引發了日本各大媒體的深度報導，許多受害者紛紛在網路分享類似經歷，這才讓大眾意識到這不是偶發意外，而是一種蓄意行為。在日本某個網站上，從2016年5月到2025年7月類似行為有100件以上通報。

他說，這個現象是指在人潮擁擠的車站大廳、月台或人行道上，有人（通常是中年男性）故意用力撞向迎面而來或走在前方的人，絕大多數的受害者是女性。雖然人數較少，但若加害者是女性，也會被稱為撞人大媽（ぶつかりおばさん）、衝撞女（体当たり女）或撞人女（ぶつかり女）；而當加害者是高齡者時，則被稱為撞人老人（ぶつかり老人）。

其他網友分享自身經驗，「剛回來在上野站內被撞很大力，回頭看對方也是裝沒事走掉。反而有位阿伯邊走邊找出口時，在月台不小心踩到我女兒鞋後方，就趕快道歉，感覺就有差」、「太太在函館的便當店被一壯漢惡意撞過，當下我忍不下，叫他到外面單挑，他也只敢怒目而視邊走邊逃」、「我也在日本街頭被路人撞過，那感受就是對方是故意的，因為我的附近並沒有擁擠」、「我在日本第五年了目前只遇過一次，但沒有像這麼大力，通常他們都欺善怕惡。那是我被撞後，我撞回去，順便瞪了他一下，他直接傻眼的臉」。

也有網友說，「不管在哪，刻意撞人就是不對。Blackpink的Lisa還在這個交叉口綠燈人來人往下拍過影片，誰檢討過她？為什麼因為是觀光客就矮化自己？」、「這種人都是欺善怕惡，看到比他（她）還粗勇的絕對會避開，所以我還沒被撞過」、「說什麼日本再怎麼高度自我約束，再怎麼注重個人隱私，都不能合理化撞人的行為，那都是狡辯而已」、「我也遇過明顯故意撞，然後衝過去抓住他大罵他，對方嚇到，馬上道歉快步離開，可能沒想到我反應那麼大」、「雖然沒被撞過，我在2007年就聽過這種事，也親自目睹過，通常是針對女性」。