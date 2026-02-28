快訊

台61線入口廂型車撞死腳踏車老翁！家屬淚尋「行車紀錄器」求真相

勤益科大越籍女大生騎車遇死劫！師生哀悼：她畢業留台…竟成遺恨

日本撞人「肯定不是個案」 林氏璧：維基可查到專有名詞 已是社會現象

聽新聞
0:00 / 0:00

日本撞人「肯定不是個案」 林氏璧：維基可查到專有名詞 已是社會現象

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
一名台灣女童（前）日前在日本東京澀谷街頭，遭藍衣婦人（後）用力肘擊背部而撞飛。圖／取自Threads
一名台灣女童（前）日前在日本東京澀谷街頭，遭藍衣婦人（後）用力肘擊背部而撞飛。圖／取自Threads

台灣小女孩在日本東京澀谷十字路口被撞飛一事，引起關注。日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，他旅遊日本近20年來，和家人都有各被撞過1次的經驗，且是明顯感受到對方刻意衝撞、沒有停下腳步或道歉。但一般不小心撞到的情形， 肯定都會和對方示意，道歉或是查看一下的。「查了一下，日文維基百科都有了，這個現象肯定不是個案」。

林氏璧說，維基寫「撞人男」（ぶつかり男，或ぶつかりおじさん），作為一個社會現象被廣泛關注，大約始於2018年5月，有一段在新宿車站拍攝的影片在社群平台Twitter（現為 X）上瘋傳。影片中一名男性在短短幾秒內，刻意偏離直線路徑，連續用力衝撞多名路過的女性。該影片引發了日本各大媒體的深度報導，許多受害者紛紛在網路分享類似經歷，這才讓大眾意識到這不是偶發意外，而是一種蓄意行為。在日本某個網站上，從2016年5月到2025年7月類似行為有100件以上通報。

他說，這個現象是指在人潮擁擠的車站大廳、月台或人行道上，有人（通常是中年男性）故意用力撞向迎面而來或走在前方的人，絕大多數的受害者是女性。雖然人數較少，但若加害者是女性，也會被稱為撞人大媽（ぶつかりおばさん）、衝撞女（体当たり女）或撞人女（ぶつかり女）；而當加害者是高齡者時，則被稱為撞人老人（ぶつかり老人）。

其他網友分享自身經驗，「剛回來在上野站內被撞很大力，回頭看對方也是裝沒事走掉。反而有位阿伯邊走邊找出口時，在月台不小心踩到我女兒鞋後方，就趕快道歉，感覺就有差」、「太太在函館的便當店被一壯漢惡意撞過，當下我忍不下，叫他到外面單挑，他也只敢怒目而視邊走邊逃」、「我也在日本街頭被路人撞過，那感受就是對方是故意的，因為我的附近並沒有擁擠」、「我在日本第五年了目前只遇過一次，但沒有像這麼大力，通常他們都欺善怕惡。那是我被撞後，我撞回去，順便瞪了他一下，他直接傻眼的臉」。

也有網友說，「不管在哪，刻意撞人就是不對。Blackpink的Lisa還在這個交叉口綠燈人來人往下拍過影片，誰檢討過她？為什麼因為是觀光客就矮化自己？」、「這種人都是欺善怕惡，看到比他（她）還粗勇的絕對會避開，所以我還沒被撞過」、「說什麼日本再怎麼高度自我約束，再怎麼注重個人隱私，都不能合理化撞人的行為，那都是狡辯而已」、「我也遇過明顯故意撞，然後衝過去抓住他大罵他，對方嚇到，馬上道歉快步離開，可能沒想到我反應那麼大」、「雖然沒被撞過，我在2007年就聽過這種事，也親自目睹過，通常是針對女性」。

日本 撞人 影片

延伸閱讀

經典賽／德仁將親臨WBC賽場 睽違60年有日皇到場看棒球賽

皇位危機迫在眉睫 是否修改僅限男性繼承規定？高市明確表態

日本人護照持有率低不愛出國？ 一票人曝原因：根本不需要

可愛外銷日本 台北動物園馬來熊姊弟今年移居北海道出任務

相關新聞

日本撞人「肯定不是個案」 林氏璧：維基可查到專有名詞 已是社會現象

台灣小女孩在日本東京澀谷十字路口被撞飛一事，引起關注。日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，他旅遊日本近2...

皇位危機迫在眉睫 是否修改僅限男性繼承規定？高市明確表態

日本首相高市早苗今天在國會答詢時表示，反對修改日本皇室的男性繼承規定。這番言論是她本月率領自民黨在眾議院選舉大勝過後，針...

素食更健康？大型研究揭癌症風險差異 純素罹腸癌風險反高於肉食者

根據《英國癌症期刊》（British Journal of Cancer）刊登的一項探討飲食影響的里程碑研究顯示，與肉食...

京都擬推公車「雙軌票價」觀光客最高400日圓 網吐槽1千日圓也照搭

日本京都市公車爆滿已成常態，尤其是連結觀光景點與主要車站的路線，經常導致市民無法順利上車，大量觀光客在站牌前排隊等候，也...

Chinamaxxing美國走紅 學者：年輕人搞怪非親中

西方網路世界掀Chinamaxxing風潮，效仿喝溫水、進屋脫鞋等中國式生活，學者王宏恩指出，這波風潮較像年輕人搞怪，並...

台灣女童在澀谷遭撞人族施暴 日網友肉搜曝本人辯稱在趕路疑似慣犯

日前有一名台灣女童在日本東京澀谷街頭，遭藍衣婦人肘擊背部而撞飛，該影片曝光後，不只台灣的社群平台熱烈討論，更引起外媒注意...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。