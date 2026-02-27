僑委會春訪團公演 台灣特技驚艷馬尼拉

僑務委員會「115年春節文化訪問團」今天在馬尼拉公演，台灣特技結合文化元素，帶來極具特色與震撼力的演出，在向僑胞賀年的同時，深化台菲文化交流。

春訪團在號稱亞洲現存最古老的大學、建校已400多年的聖湯瑪斯大學（UST）演出，吸引台商、僑胞、馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）董事、以及聖湯瑪斯大學師生約500人觀賞。

演出主題為「島嶼流光‧藝動台灣（The VibrantTaiwan）」，分為「啟源」、「新生之光」、「Y2K心跳：未來之聲」及「浮光城市 藝動臺灣」4幕，以小提琴、舞蹈、與特技為主軸，展現台灣的生命力與藝術能量。

扯鈴、轉碟、空翻、車技及其他高空特技，讓現場觀眾驚呼連連。

訪團團長楊益全告訴中央社，節目從構思到訓練歷時3個多月，整合傳統特技、音樂演奏與多媒體數位影像，希望讓僑胞與菲律賓朋友看見台灣在藝術文化上的軟實力，透過演出深化與各國的文化交流。

駐菲代表周民淦致詞時說，春訪團為僑社與當地主流社會帶來充滿台灣特色的文化盛宴，不僅傳遞新春祝福，也讓菲律賓朋友感受台灣多元文化的活力。

菲律賓台商總會名譽總會長李欣芬表示，台菲雙方已連續多年與UST合作，期待這樣的文化交流持續延續，也期盼春訪團明年再次來馬尼拉演出。

今天的公演，UST中學部合唱團與民俗舞蹈團也登台獻藝，進行文化交流。

台灣特技團成立於1990年，隸屬國立台灣戲曲學院，長年致力於傳承傳統技藝並融合現代創新，目前正在進行印尼、菲律賓、泰國、馬來西亞與日本等亞洲5國、8座城市的巡迴公演。