英國會廣場邱吉爾雕像遭破壞 紅漆寫上挺巴勒斯坦標語

矗立在英國倫敦國會大廈西北方國會廣場上的戰時首相邱吉爾雕像今天凌晨被人用紅漆破壞，寫上挺巴勒斯坦標語。

美國「新聞週刊」（Newsweek）報導，這尊邱吉爾（Winston Churchill）雕像被人用紅色油漆寫上「猶太復國主義戰爭罪犯」、「停止種族滅絕」和「起義全球化」等標語。邱吉爾在英國社會具有指標性地位，在美國同樣頗受歡迎。

在發生多起以猶太社群為目標的恐怖攻擊後，倫敦和曼徹斯特（Manchester）警方近期宣布，將開始逮捕在挺巴勒斯坦示威活動中高喊或展示「起義全球化」標語者。

對於批評人士來說，被描繪成為驕傲帝國主義者的邱吉爾是大英帝國殖民過往的象徵。

共和黨籍美國總統川普已經兩度將邱吉爾的半身像搬回白宮橢圓形辦公室，在他之前兩任民主黨籍總統歐巴馬和拜登都曾移走雕像。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service）證實，已經逮捕一名涉案男子。警方在X平台發文稱：「國會廣場（Parliament Square）的邱吉爾雕像夜裡遭以紅漆塗鴉。凌晨4時剛過不久接獲報案後，員警於兩分鐘內抵達現場。涉犯帶有種族偏見的加重刑事毀損罪被捕的一名38歲男子遭到拘留。」

這座前首相雕像過去曾多次遭到破壞。2020年6月非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死引發「黑人的命也是命」抗議潮時，該雕像曾被噴上指控邱吉爾為種族主義者的塗鴉。