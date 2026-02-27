貨輪航經印度洋翻覆漏油 泰國普吉島沙灘遭汙染

泰國一名地方議員今天告訴法新社，近日一艘貨輪航經印度洋時翻覆沉沒、油料外洩漂散海上，使鄰近的泰國知名觀光景點普吉島潔白沙灘遭到汙染。

曼谷當局指出，2月7日巴拿馬籍貨輪Sealloyd Arc在普吉島（Phuket Island）外海翻覆沉沒，據估計共1700公升油料外洩。該船原訂駛往孟加拉都市吉大港（Chittagong）。

普吉島地方議員查稜彭（Chalermpong Saengdee）向法新社表示，海上凝結的浮油已開始漂向普吉島雅努伊海灘（Ya Nui Beach），普吉島周邊多個小島也遭到波及。

查稜彭指出，這些浮油已使普吉島周邊珊瑚島（Koh Hey）著名的香蕉海灘（Banana Beach）受汙染，他預估浮油會持續漂散，「這個情況令人極其擔心，事故發生至今超過2週，但情況並未改善，（油汙）對海洋生態和沿岸珊瑚礁構成威脅。我們也擔心泰國觀光和經濟因此受衝擊」。

他表示，這艘事故貨輪沉入60公尺深的海底，潛水人員難以堵住油料外洩。

泰國公共電視台（Thai PBS）播出的畫面顯示，當地居民拿著耙子與水桶在沙灘上蒐集油汙。

泰國海軍使用分散劑處理油汙之餘，查稜彭籲當局編列預算打撈這艘事故船。