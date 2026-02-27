快訊

高雄義享天地突大停電！顧客一度受困「聞到燒焦味」 業者曝原因

劉世芳外甥遭指「賺紅錢」 新北市議員也被點名收政治獻金…本人回應了

到朋友家作客…24歲女抱狗慘被咬 「犬牙嵌人眼」罕見案例曝

貨輪航經印度洋翻覆漏油 泰國普吉島沙灘遭汙染

中央社／ 曼谷27日綜合外電報導

泰國一名地方議員今天告訴法新社，近日一艘貨輪航經印度洋時翻覆沉沒、油料外洩漂散海上，使鄰近的泰國知名觀光景點普吉島潔白沙灘遭到汙染。

曼谷當局指出，2月7日巴拿馬籍貨輪Sealloyd Arc在普吉島（Phuket Island）外海翻覆沉沒，據估計共1700公升油料外洩。該船原訂駛往孟加拉都市吉大港（Chittagong）。

普吉島地方議員查稜彭（Chalermpong Saengdee）向法新社表示，海上凝結的浮油已開始漂向普吉島雅努伊海灘（Ya Nui Beach），普吉島周邊多個小島也遭到波及。

查稜彭指出，這些浮油已使普吉島周邊珊瑚島（Koh Hey）著名的香蕉海灘（Banana Beach）受汙染，他預估浮油會持續漂散，「這個情況令人極其擔心，事故發生至今超過2週，但情況並未改善，（油汙）對海洋生態和沿岸珊瑚礁構成威脅。我們也擔心泰國觀光和經濟因此受衝擊」。

他表示，這艘事故貨輪沉入60公尺深的海底，潛水人員難以堵住油料外洩。

泰國公共電視台（Thai PBS）播出的畫面顯示，當地居民拿著耙子與水桶在沙灘上蒐集油汙。

泰國海軍使用分散劑處理油汙之餘，查稜彭籲當局編列預算打撈這艘事故船。

泰國 珊瑚礁

延伸閱讀

美泰金色眼鏡蛇軍演登場 日韓新加坡印尼等國參演

影／屏東海口沙灘11隻小虎鯨集體擱淺 4死7傷海巡搶救

泰國意外降稅效應 台達電旗下泰達電市值衝破千億美元

商業興觀點／學習泰國經驗 把生活動線鋪成消費路徑

相關新聞

皇位危機迫在眉睫 是否修改僅限男性繼承規定？高市明確表態

日本首相高市早苗今天在國會答詢時表示，反對修改日本皇室的男性繼承規定。這番言論是她本月率領自民黨在眾議院選舉大勝過後，針...

素食更健康？大型研究揭癌症風險差異 純素罹腸癌風險反高於肉食者

根據《英國癌症期刊》（British Journal of Cancer）刊登的一項探討飲食影響的里程碑研究顯示，與肉食...

京都擬推公車「雙軌票價」觀光客最高400日圓 網吐槽1千日圓也照搭

日本京都市公車爆滿已成常態，尤其是連結觀光景點與主要車站的路線，經常導致市民無法順利上車，大量觀光客在站牌前排隊等候，也...

Chinamaxxing美國走紅 學者：年輕人搞怪非親中

西方網路世界掀Chinamaxxing風潮，效仿喝溫水、進屋脫鞋等中國式生活，學者王宏恩指出，這波風潮較像年輕人搞怪，並...

台灣女童在澀谷遭撞人族施暴 日網友肉搜曝本人辯稱在趕路疑似慣犯

日前有一名台灣女童在日本東京澀谷街頭，遭藍衣婦人肘擊背部而撞飛，該影片曝光後，不只台灣的社群平台熱烈討論，更引起外媒注意...

直擊義大利傳奇裁縫店 打破冷戰、美蘇各國領袖都愛

時尚竟能超越意識形態，隱身羅馬的「里特科裁縫店」寫下義大利手工西裝傳奇。在美蘇對峙冷戰期，同時獲前蘇聯領導人赫魯雪夫、戈...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。