皇位危機迫在眉睫 是否修改僅限男性繼承規定？高市明確表態

日本首相高市早苗今天在國會答詢時表示，反對修改日本皇室的男性繼承規定。這番言論是她本月率領自民黨在眾議院選舉大勝過後，針對這項議題最明確的表態。

日本皇室目前僅3人具有皇位繼承資格，依序為60歲的秋篠宮文仁親王（日皇德仁的弟弟）、文仁的兒子悠仁親王，以及90歲的常陸宮正仁親王（德仁的叔叔）。年輕一輩的繼承人僅剩目前19歲的悠仁。

法新社報導，隨著日本皇位繼承危機日益迫近，這個議題引發愈來愈多討論。

高市今天表示，她尊重專家小組在2021年討論此事的結果，認為「將繼承資格限制於皇室男性後裔是適當的」。她說，「政府與我本人都尊重這份報告」。

她先前曾警告，修改皇位繼承規定「迫在眉睫」，雖然這可能意味著皇室「收養」新成員。

她本月20日發表施政方針演說期間，提到穩定的皇位繼承方法時表示，「期待在國會深入討論，並朝修改皇室典範前進」。

日本在傳統上僅限男性能延續皇室血脈，而這項規定根據傳說可追溯至2600年前，不過民調顯示，民眾對女性登上皇位的支持度很高。

日皇德仁有一個女兒愛子內親王，不過她因為現行規定而不具繼承資格。

日本已經討論皇位繼承問題數十年，日本政府曾在2005年的重要會議建議，應該不分性別，由長子或長女繼承皇位。這似乎為愛子登上皇位鋪路，但隔年德仁的姪子悠仁出生後，這個討論就戛然而止。

2021年，日本政府任命的專家會議建議考慮允許皇室「收養」男性遠親，但是這些男性是否願意放棄事業與自由來延續皇室血脈，仍不明朗。