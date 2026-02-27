素食更健康？大型研究揭癌症風險差異 純素罹腸癌風險反高於肉食者

根據《英國癌症期刊》（British Journal of Cancer）刊登的一項探討飲食影響的里程碑研究顯示，與肉食者相比，素食者罹患胰臟癌、前列腺癌、乳癌、腎癌及多發性骨髓瘤等5種癌症的風險顯著較低。

衛報報導，這項研究分析超過180萬名長期追蹤者的數據，發現素食者罹患胰臟癌的風險降低21%、前列腺癌降低12%、乳癌降低9%、腎癌降低28%，多發性骨髓瘤則降低31%。

該研究的主要研究員、當時任職於牛津大學的佩雷斯－科爾納戈博士（Dr Aurora Pérez-Cornago）表示：「這項研究對遵循素食飲食的人是一個好消息，因為他們罹患5種類型癌症的風險較低，其中部分癌症在一般人中相當常見。」

不過，雖然素食總體上似乎具有保護作用，科學家也發現，與肉食者相比，遵循素食飲食者罹患最常見類型的食道癌「鱗狀細胞癌」的風險幾乎增加一倍。研究團隊推測，這可能與素食者缺乏維生素B群等關鍵營養素有關。此外，與肉食者相比，純素食者罹患腸癌的風險高出40%，可能與鈣攝取量偏低及其他營養素攝取不足有關。有研究指出，純素食者每日平均鈣攝取量為590毫克，低於英國建議的每日700毫克標準。

研究人員表示，仍需進一步研究，以釐清究竟是肉類攝取本身存在問題，或是素食飲食中的某些特定因素降低癌症風險，而答案可能會因癌症類型不同而有所差異。牛津大學流行病學榮休教授、共同研究員凱伊（Tim Key）指出：「我認為差異更可能與肉類本身有關，但這只是我們尚未直接檢驗的看法。」

雖然攝取紅肉與加工肉類與腸癌風險之間的關聯早已被確認，但由於過去研究中納入的素食者與純素者人數通常偏少，因此一直難以可靠評估飲食與較罕見癌症之間的關聯。

為了解決這項限制，這項由世界癌症研究基金資助的最新研究匯集來自全球多項飲食與健康研究的數據，使研究人員得以整合約164萬名肉食者、57016名僅食用家禽者（不吃紅肉）、42910名魚素者、63147名素食者及8849名純素者的資料，平均追蹤時間為16年，共調查17種不同癌症，包括胃腸道、肺部、生殖系統、泌尿道及血液癌症，並將可能影響癌症風險的因素，如身體質量指數與吸菸情況，納入分析。

與肉食者相比，沒有證據顯示素食者罹患腸癌的風險較低。研究團隊指出，這可能是因為與較近期研究族群相比，本研究受試者的紅肉與加工肉類攝取量相對較低。凱伊表示，這些發現「並不與」先前強調紅肉與加工肉與腸癌之間關聯的結果相牴觸。他補充說：「如果食肉組中有更多肉類攝取量非常高的人，結果或許會有所不同。」

另外，魚素者罹患乳癌與腎癌的風險較低，腸癌風險也較低；家禽食用者則被發現罹患前列腺癌的風險較低。

研究中的受試者平均追蹤16年，雖使科學家能有效掌握癌症發生情況，但也意味著自1990年代與2000年代多數參與者最初招募以來，飲食習慣可能已出現變化。例如，超加工食品的消費變得更普遍，而燕麥奶等純素產品如今也常被添加鈣與其他營養素。

未參與該研究的阿伯丁大學羅威特研究所所長格里芬教授（Prof Jules Griffin）表示，這項研究令人印象深刻，但仍缺少與遵循英國國民保健署（NHS）飲食指南人群的比較。他指出，NHS指南強調適量攝取肉類與魚類，同時確保飲食提供重要營養素，這種飲食模式或許才是降低與飲食相關癌症風險的最佳方式。