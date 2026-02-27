京都擬推公車「雙軌票價」觀光客最高400日圓 網吐槽1千日圓也照搭

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
京都觀光洛巴士100號停靠於京都車站外，等待乘客上車。資料照片。路透
日本京都公車爆滿已成常態，尤其是連結觀光景點與主要車站的路線，經常導致市民無法順利上車，大量觀光客在站牌前排隊等候，也影響行人通行。京都市市長松井孝治日前在市議會公布新計畫，擬提高非市民公車票價，以因應觀光帶來的人潮壓力。

讀賣新聞與共同社報導，松井在2024年2月競選市長期間，便承諾導入差別定價制度，透過區分市民與觀光客等非市民設定不同票價，優先保障京都市民權益。他在會後表示：「雖然遊客的負擔會增加，但我認為仍在可以獲得理解的範圍內。」

目前，京都市中心公車採單一票價230日圓（台幣約47元）。依據松井公布的方案，未來市民票價將調降至200日圓，遊客等非市民票價則調升至350至400日圓（台幣約71元至82元），兩者最大相差近一倍。市府目標於2027會計年度內導入新制度。若順利實施，將成為日本首個為對抗過度觀光而設立的雙軌票價制度。

根據市交通局說明，市府將評估在全市推行雙軌票價制度，並考慮擴及至市中心以外、依搭乘距離計價的區域。同時，也將要求在市內營運路線的民營巴士業者評估導入類似制度。京都市預計於2026會計年度內修訂相關條例，之後向國土交通省申請核准。

至於如何區分市民與非市民，構想是使用與My Number卡綁定的預付型交通IC卡作為辨識依據。對於因通勤、通學等原因搭乘頻率較高、但居住在市外的人士，市政府也正研擬減輕負擔的配套措施。

市府表示，此次調整除考量物價與人事成本上升因素外，也希望透過提高觀光客等非市民票價、同時降低市民票價，讓市民切實感受到實惠，營造與遊客共存的環境。不過，部分網友並不看好。有網友直言：「不認為引進雙重票價制度能夠解決壅塞問題。」也有人認為：「恐怕無助於緩解交通壅塞，遊客甚至願意花到1000日圓（台幣約204元）。」

另有網友指出，問題關鍵在於單一票價適用範圍過廣。他舉例說，從京都站到北大路站約8公里，搭乘計程車需將近4000日圓，但公車僅需230日圓。對部分外國旅客而言，日圓匯率相對低廉，實際負擔感受更低，公車自然成為首選。

這位網友進一步表示，如果車資等同於「只要80日圓的感覺」，即使拖著行李箱，也會寧願擠上公車而非改搭計程車，並質疑市府決策思維，直言「不明白為什麼京都市政府連這麼簡單的問題都搞不懂，令人費解。」

