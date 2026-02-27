直擊義大利傳奇裁縫店 打破冷戰、美蘇各國領袖都愛

時尚竟能超越意識形態，隱身羅馬的「里特科裁縫店」寫下義大利手工西裝傳奇。在美蘇對峙冷戰期，同時獲前蘇聯領導人赫魯雪夫、戈巴契夫，及前美國總統甘迺迪、艾森豪等指定使用，被譽為「劃破鐵幕的剪刀」。

「里特科裁縫店」（Sartoria Litrico）由安傑羅．里特科（Angelo Litrico）創立於1951年，如今交棒給姪子盧卡．里特科（Luca Litrico ）與其妻子史黛芬妮亞（Stefania）經營。中央社記者實地走訪拍攝，見證義大利「高級訂製男裝」史上最輝煌的一頁。

●從西西里島到羅馬 里特科裁縫店的傳奇崛起

史黛芬妮亞在玄關迎接記者，展示充滿歷史感的老照片、古典西裝，她表示「一切故事要從安傑羅．里特科這位奇人說起，他出生在義大利西西里島卡塔尼亞（Catania）的漁夫家庭，在家裡12個孩子中排行老大。」

1945年，曾任裁縫學徒的安傑羅懷抱夢想來到首都羅馬，工作幾年後，在1951年頂下小店自行開業，適逢二戰後義大利百業復甦，即俗稱「美麗人生」（laDolce Vita）黃金階段，讓他踏出創業成功第一步。

「安傑羅知道他需要打入上流社會。」史黛芬妮亞指著玄關展示的一套精緻墨綠西裝說，有天安傑羅買了歌劇院頭等座席，穿著這件自製西裝出席。在中場休息，他的扮相果然吸引當時2位知名演員注意，詢問是在哪裡訂做，並一口氣下訂8套，開啟「里特科裁縫店」在名流圈市場。

●因赫魯雪夫敲桌事件爆紅 成全球領袖指定西裝

正出差的盧卡透過電話向記者描述，在「歌劇院行銷」大成功之後，他叔叔安傑羅再度大膽嘗試，寫信給前蘇聯領導人赫魯雪夫（Nikita Khrushchev）毛遂自薦，在1957年成功獲邀到俄羅斯貿易訪問。安傑羅特別訂製一件外套當贈禮，赫魯雪夫收到非常喜歡，追加下訂整套西裝、鞋子。

戲劇性一刻發生在1960年，盧卡說，赫魯雪夫穿著安傑羅製作的西裝出席聯合國大會，在演講台激動舉起鞋子敲桌，引起媒體注意。赫魯雪夫會後告訴媒體，他為了緩和冷戰，刻意穿上義大利「里特科裁縫店」的訂製西服。

「赫魯雪夫演講隔天，世界各媒體頭條以37種語言報導：義大利一家裁縫店用自己的剪刀劃開了鐵幕。」盧卡笑說，之後全球重要政治家都爭相來訂製西服，包括前美國總統甘迺迪（John F. Kennedy）、尼克森（Richard Nixon），前阿根廷總統貝隆（JuanPerón），還風行到日本，客戶包括前日本首相大平正芳等。

「當時高級時裝在亞太最重要市場是日本，中國還很封閉，台灣、新加坡尚未崛起。」盧卡說，「里特科裁縫店」在1960年代與日本「東洋人造絲」（ToyoRayon，現名東麗株式會社）簽署商標授權協議，安傑羅甚至曾應邀替日本天皇製作西服。

據義大利訊使報（Il Messaggero）報導，在1960年聯合國大會時，安傑羅也替時任美國總統艾森豪（Dwight Eisenhower）、英首相麥米倫（HaroldMacmillan）、法國總統戴高樂（Charles de Gaulle）製作西裝，盼藉此促成強權領導人團結。

●裁縫店珍藏文化遺產檔案 現代客戶名單是秘密

安傑羅．里特科1986年逝世，將公司交給兄弟法蘭科（Franco），法蘭科2004年逝世後交由兒子盧卡經營。盧卡表示與叔叔安傑羅關係很親，因裁縫店是家族生意，「我從小放學就在店裡幫忙，跟著叔叔、父親學習。」

「里特科裁縫店」實際製作西裝的工坊，仍設在家鄉西西里島卡塔尼亞，當地有12名裁縫師。

「里特科裁縫店」羅馬總部則宛如「檔案館」，所珍藏的史料已被義國政府認證具有重要文化遺產價值。其中包括數千篇當時的新聞資料、歷史照片、各種獎項，裁縫店與各國元首、金融巨擘、皇室成員（包括教宗）、明星的往來信函。

羅馬總部也保留古董家具陳設，和具有特殊3面角度的折疊試穿鏡，工作桌上還陳列著當時替前蘇聯領導人戈巴契夫訂做西裝的手繪設計圖。

盧卡說，有些歷史迷會來訂做名人類似款，有些人會替婚禮或重要儀式下單訂製，一套手工高級西服基本價格約6000歐元（約新台幣22萬元），價格會依材質或配件調整。至於在當代有哪些VIP客戶，盧卡笑答是「秘密」，除非客戶自行對外宣布，裁縫店不會透露政商名流的隱私。

里特科裁縫店創辦人安傑羅．里特科（提物男性）應邀前往蘇聯，手上提著一套送給前蘇聯領導人赫魯雪夫的西裝。中央社（里特科裁縫店提供）

義大利里特科裁縫店跨越冷戰意識形態，同時替美蘇領導人設計西裝，圖為當時替戈巴契夫訂製西裝的設計圖。中央社

牆上掛著許多名人的感謝狀與書信，包括曾任日本首相與外務大臣的大平正芳，也是義大利「里特科裁縫店」的客戶。中央社