Chinamaxxing美國走紅 學者：年輕人搞怪非親中

西方網路世界掀Chinamaxxing風潮，效仿喝溫水、進屋脫鞋等中國式生活，學者王宏恩指出，這波風潮較像年輕人搞怪，並非媒體擔心的「美國年輕人突然大量親中」。

華爾街日報、時代雜誌、有線電視新聞網CNN、財經內幕等主流媒體近日關注Chinamaxxing風潮，指年輕人發表影音內容，宣稱「正在變成中國人」。

Chinamaxxing這個字由China與網路用語-maxxing組合而成。-maxxing早期出現在健身或自我改造的社群，意指「把某一件事做到極致，讓自己變得更好」，後來引申為開啟某種生活模式的意思。

智庫蘭德公司（Rand Corporation）研究員、內華達大學拉斯維加斯分校政治學副教授王宏恩（Austin Horng-En Wang）接受中央社訪問，以他專長的網路社群、認知作戰、政治心理學、民意調查等領域，對這個現象提出分析。

王宏恩指出，中美競爭局勢下，Chinamaxxing風潮受到幾個主流媒體的關注，關注年輕人是否被中國洗腦、突然愛上中國，但他觀察這個現象發現，比較像是西方年輕人的搞怪生活風格實驗。

王宏恩觀察，Chinamaxxing很多是西方年輕人對中國的片面想像，跟中國人每天的生活方式有落差，有的甚至帶有種族歧視、嘲諷意味，與中國政府想要的大外宣其實有一段差距。

美國大學社團、兄弟會經常有風格主題之夜，像是中國風派對、羅馬風格派對，王宏恩認為Chinamaxxing風潮比較類似這種情況，去年網路流行過Cozymaxxing，年輕人分享怎麼布置，讓生活過得舒適，只是今年元素變成中國。

儘管網路潮流未必有強烈政治意涵，不過Chinamaxxing風潮也凸顯社群平台TikTok、小紅書在美國年輕人之間頗具影響力。

王宏恩指出，美國年輕人用TikTok搞怪，經常出現亂象，如先前流行吃洗衣球、砸學校廁所等，政府還要公開警告；不僅娛樂，很多年輕人靠TikTok創業、賣商品，生活與這個社群平台息息相關。

王宏恩在美國大學教書，他觀察美國年輕人，確實對未來有較多不確定性、對兩大政黨無感，尤其人工智慧（AI）影響下，就業狀況也不明，因此在社群媒體上有不同的嘗試，但並不代表就會親中或仰慕中國。

他指出，或許美國年輕人透過社群平台接觸中國之後，因此喜歡上某些元素，但不代表年輕人就會認為美國不如中國，最明顯的例子是美國到中國留學的學生人數逐年下降，近幾年只剩幾百人。

不過王宏恩也提醒，社群平台如小紅書看似沒有政治立場，但他研究發現，使用小紅書用戶確實對中國產生較多的好感；且它能操縱聲量，潛移默化影響民眾，例如2024年台灣大選，小紅書上搜尋不到賴清德，卻可以看到其他候選人。

台灣與美國同樣是開放社會，中國是否利用社群或影音影響下一代年輕人？王宏恩表示，很多人怕台灣年輕人被抖音、小紅書洗腦，但他對台灣的年輕人有信心。

王宏恩表示，台灣雖然充斥大量中國影視娛樂內容，例如古裝劇、歌唱節目等，「但台灣人總是在人生不同階段會有啟蒙的時刻，發現中國跟台灣的生活方式很不一樣」。