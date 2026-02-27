日本餐廳貼Google翻譯「中國遊客不許進入」告示惹議　網批歧視

快訊

香港01／ 撰文：王海
圖為東京銀座的觀光客。(歐新社)
日本首相高市早苗2025年11月發表「台灣有事」言論，外交部其後呼籲中國公民避免前往日本旅遊，中日關係隨之變得緊張。鹿兒島市一間居酒屋在門口貼上一張用Google翻譯生成的告示，上面指：「抱歉，中國遊客不允許進入商店」。有網友近日將照片上傳到網上後引起激烈爭議，不少網友認為此舉有國籍歧視之嫌。 

涉事的餐廳是位於鹿兒島市，一間名為「大眾酒場BEETLE男」的居酒屋。

從網上流傳的照片可見，店家直接將用Google翻譯的頁面打印出來並張貼在門口，告示用簡體字寫到：「抱歉，中國遊客不允許進入商店。」

這張照片在社交平台X上瘋傳，原貼文已獲得5百萬人次瀏覽，有部份日本網友對此表示認同，但亦有不少人認為此舉屬國籍歧視。

文章授權轉載自《香港01》

高市早苗 日本 居酒屋 種族歧視

