上班時間愈長愈不幸福？工時最長國家「是曾經的幸福國度」 我比韓多2小時

世界人口綜述組織（World Population Review，WPR）指出，全球各地的平均工時差距不小，有些國家每周工時連40小時都不到，也有些國家超過50小時。整體而言，高收入或已開發國家若文化上強調工作與生活平衡、重視休閒與家庭時間，法定工時通常較短（有些甚至採周休三日制），並提供較多休假天數。這些國家往往也具備較優渥的加班費制度、較友善的勞工法規、更完善的育嬰與產假安排，也較常名列全球最幸福國家榜單。

WPR根據國際勞工組織（ILO）的統計資料指出，在經濟合作發展組織（OECD）成員國中，多數國家生活品質高，且常走在提升生活品質與勞動效率創新的前端，呈現出工時短但生產力高的現象。

丹麥是其中之一，也常被評為全球最幸福國家之一。丹麥以「hygge」概念聞名，強調營造溫暖氛圍、與親友共享生活美好。根據ILO STAT 2025資料，丹麥每周平均工時為31.57小時，在WPR評比的66國中排名第60名。

相較之下，工時最長的國家多半仍處於經濟發展階段。不丹每周工時長達54.49小時，位居WPR工時榜榜首，成為全球工時最長國家。然而值得一提的是，不丹也曾經出現在「幸福國家」的名單上。

台灣在這份工時最長排行榜中，以每周39.06小時排第37名，美國以38.94小時緊追在台灣之後。南韓則以36.75小時排42名。

印度以42.97小時排第14，中國大陸以42.54小時排16名，越南以41.87小時排17，接著是泰國的41.46小時。

排在「後段班」的國家多數在歐洲，例如歐洲最大經濟體德國，失業率相對偏低。軟體開發、電機與機械工程、醫療與資訊科技人才仍具就業機會。德國每周平均工時為32.36小時，排名第58名。

緊追在後的是挪威，每周平均工時為31.78小時，同樣屬於工時較短的國家，且在人類發展指數名列前茅，目前需求集中在軟體、硬體與能源領域專業人才。

荷蘭失業率偏低，需求涵蓋工程與資訊通訊科技專業，尤其重視土木工程與ICT人才。荷蘭每周平均工時為26.77小時，為本榜單最低，在66國中「墊底」。