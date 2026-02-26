真的「牙敗」！咬堅果就痛噴70萬救爛牙 日YouTuber：我是反面教材

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名YouTuber因過去未維持口腔清潔，30歲時發現咬堅果牙齒就痛，進行全面治療花了約70萬元。示意圖／ingimage
忽略牙齒保養恐付出極大代價！日本一名YouTuber分享，20歲時因過著放蕩的日子，時常多日不刷牙，又因害怕看牙醫而選擇能躲就躲，近來剛滿30歲的他，意外發現吃堅果時牙齒竟持續疼痛。眼見情況不對勁，他才下定決心花個大的「全面整牙」，沒想要一花就是350萬日圓（約新台幣70.1萬元）。

KOHEY是日本人氣YouTuber，頻道的訂閱數超過66萬，日媒J CAST NEWS報導，剛迎來30歲的KOHEY在近期更新的影片透露，自己20歲到29歲間放縱過生活，沉迷喝酒、玩樂，交往數人，甚至背上債務，但他不曾對此感到後悔，卻留有唯一的遺憾就是「牙齒」。

KOHEY坦言非常害怕看牙醫，對在牙齦上打麻醉針感到恐懼，再加上居無定所、個性散漫等因素影響，他常好幾天沒刷牙，無法固定就診，去牙科都是應急性治療，進而導致一口爛牙。直至近日他發現咬堅果後，牙齒持續疼痛難耐，這才發現情況不妙，下定決心進行全面治療。KOHEY自認為反面教材，並感嘆「麻煩的事就算一直拖延，也不是辦法啊。」

影片中提到，KOHEY大概在5年前曾更換過上排約8顆牙齒，yutura報導指出，KOHEY這次展開「全面治療」，他聽從醫生建議，處理下排12顆牙齒、做了2顆植牙，整個療程在靜脈麻醉下進行，耗時約3個小時，治療費用大約350萬日圓。

KOHEY接受治療後，已能正常咀嚼、進食，後續仍需持續回診，而他也以自身經驗呼籲觀眾，如果平常有好好維護牙齒健康，根本不用花上這筆錢，300多萬日圓還能用在更有意義的地方。他提醒，「年輕或靠意志力或許很多事都撐得過去，但牙齒不一樣」，警示大眾應留意口腔健康。

