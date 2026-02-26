全球暖化連人類性別都改變？ 牛津大學研究：女嬰數增加

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
研究發現氣溫提升讓女嬰比例增加。示意圖／ingimage
研究發現氣溫提升讓女嬰比例增加。示意圖／ingimage

英國牛津大學一項最新研究發現，氣候變遷可能連「生男生女」都會受影響。科學家發現，高溫環境下出生的女嬰比例明顯上升，意味著全球暖化不只改變天氣，甚至可能重塑未來人口性別結構。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，牛津大學研究團隊分析了撒哈拉以南非洲地區和印度等33個國家、超過500萬筆出生資料，發現氣溫增加會影響生育性別比例。研究結果顯示，只要平均氣溫高於攝氏20度，出生女嬰比例就會上升、男嬰的比例則會下降。

研究作者加尼（Abdel Ghany）指出，極端氣候不只造成公共健康威脅，更會影響胎兒存活，進而改變人口組成與性別平衡。一般來說，全球性別比並非1比1，而是約每100名女性對應101至102名男性。然而研究發現，高溫會透過不同機制減少男嬰出生。在非洲，原因與孕婦承受熱壓力導致男胎較難存活有關；在印度，則多出現在懷孕中期，尤其是高齡產婦、多胎次婦女或尚未生育男孩的家庭。

研究人員認為，男性胎兒可能對環境壓力更敏感，因此在高溫下較容易流產，導致出生性別比例向女性傾斜。

另一項由英國曼徹斯特大學進行的研究也發現，季節會影響男性生育能力。研究分析丹麥與美國佛州超過1萬5千名男性精液樣本，結果顯示：無論氣候差異多大，精子品質都在夏季最佳、冬季最差。

專家警告，暖化可能悄悄改變人類繁衍模式，未來出生人口不僅數量不同，連男女比例都可能被「天氣」重新洗牌。

