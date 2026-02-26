普吉島度假遇交通衝突 英男竟遭瑞典男手刀一掌劈倒致死

泰國普吉島日前發生致命衝突，一名英國男子和另一名瑞典籍男遊客在路邊起衝突，瑞典男以空手道「手刀」攻擊英男頸部，想不到男子當場倒地，後來搶救不治身亡。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，案發當時，57歲的受害者騎著租來的機車，行經普拉查努克羅路（Prachanukhro Road），與29歲的瑞典男子塔亞爾（Pektas Tuguy Tayyar）發生行車糾紛。

據了解，其中一人突然切入對方車道，雙方互按喇叭後怒氣爆發，於是到附近巷弄「單挑」。監視器畫面顯示，英國男子已經不斷退後，試圖避免衝突，但塔亞爾仍上前挑釁，並以手掌下緣朝其頸部猛劈，旁邊一名女子試圖阻止，不過還是沒辦法防止憾事發生。

受害者遭攻擊後，臉上的太陽眼鏡都被打到飛出去，瞬間失去意識。兇嫌與女子隨後離開現場，雖然受害男子被送往醫院急救，但最後仍宣告不治身亡。據悉，男子的致命傷可能是倒地重創頭部造成的。警方展開追查後，在卡圖區的烏托邦飯店逮捕塔亞爾。他向警方坦承自己動手打人，目前被依「攻擊致死」罪名起訴且不得保釋。

普吉島是亞洲熱門觀光勝地，2025年旅客約達1,400萬人，其中印度、俄羅斯、中國、澳大利亞、新加坡、英國等國家遊客名列前10。然而當地居民憂心，過度依賴觀光收入吸引大量素質參差的遊客，也讓街頭暴力與犯罪問題增加。