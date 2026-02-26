快訊

經典賽／鄭浩均投到第3局傷退！ 20歲張峻瑋登板接替

繁星1%學測卻慘跌…三科加總「只拿15級分」 考生上網求問1件事

柯文哲怒嗆「敢講陸配沒參政權」就讓李貞秀下來 內政部回應

首爾市中心傳大樓火災！明洞附近煙霧瀰漫觀光客聚集 消防局投入滅火

中央社／ 首爾26日專電
南韓首爾中區北倉洞（市廳站、明洞一帶）一棟商業大樓在今天下班通勤時段發生火災，消防當局已趕到現場滅火，由於位於市中心，附近一度出現混亂，尚未傳出人員傷亡。火災示意圖。圖／AI生成
南韓首爾中區北倉洞（市廳站、明洞一帶）一棟商業大樓在今天下班通勤時段發生火災，消防當局已趕到現場滅火，由於位於市中心，附近一度出現混亂，尚未傳出人員傷亡。火災示意圖。圖／AI生成

南韓首爾中區北倉洞（市廳站、明洞一帶）一棟商業大樓在今天下班通勤時段發生火災，消防當局已趕到現場滅火，由於位於市中心，附近一度出現混亂，尚未傳出人員傷亡。

由於市廳、明洞一帶是觀光客聚集地，稍早社群媒體上也有許多台灣遊客發文表示，在明洞附近目前煙霧瀰漫。根據韓聯社報導，首爾中部消防局於今天18時22分接獲通報，北倉洞一棟商業大樓2樓餐廳冒出灰色濃煙。

報導指出，消防當局已動員人力與設備進行滅火，截至目前尚未傳出人員傷亡。不過因為火災發生在市中心地區，又是下班時間，濃煙向周邊擴散，導致一度出現混亂。

另外，自18時48分起，因滅火作業，從崇禮門至市廳站路段的世宗大路下行車道部分路段實施交通管制

首爾 火災 社群媒體 觀光客 交通管制

延伸閱讀

大頭蛇被誤認是毒蛇龜殼花 苗栗男遭蛇咬傷送醫幸無大礙

新北泰山回收場清晨竄大火 4貨櫃陷火海消防局急籲緊閉門窗

電動機車充電竟釀火災！消防局：應有專用迴路、建議不要使用延長線

濃煙中撞消防車索賠420萬 嘉義地院判「風向突變」警消免賠

相關新聞

粉絲變韭菜？BTS巡演開跑住宿飆天價 南韓祭大刀：宰客初犯恐停業

南韓大勢男團BTS（防彈少年團）將於3月20日完整體回歸，睽違6年再度發行正規專輯，世界巡迴演唱會也緊接著開跑。然而，大批準備衝線下的ARMY（BTS官方粉絲名稱）卻慘成「待宰肥羊...

首爾市中心傳大樓火災！明洞附近煙霧瀰漫觀光客聚集 消防局投入滅火

南韓首爾中區北倉洞（市廳站、明洞一帶）一棟商業大樓在今天下班通勤時段發生火災，消防當局已趕到現場滅火，由於位於市中心，附...

儘管「詐彈」恐嚇波及澳洲總理 神韻藝術團如期演出

神韻藝術團23日收到恐嚇電郵要求該團取消在澳洲的演出行程，事件一度波及澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese...

日本出生人數連10年下滑 高市早苗面臨少子化挑戰

日本今天公布官方數據指出，2025年日本出生人數連續第10年下滑，凸顯首相高市早苗正面臨嚴峻的少子化挑戰

哪位領導人IG粉絲最多？他奪冠「追蹤者人數破億」 狠甩川普、魯拉等人

印度總理莫迪（Narendra Modi）在Instagram的粉絲人數達到1億大關，狠甩永遠話題性十足的美國總統川普（...

哈伯望遠鏡進入死亡螺旋？專家指高度下降變快 不維修恐這時墜回地球

最新公布的一張圖表顯示，哈伯太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）近年軌道高度下降速度增快，已令人憂...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。