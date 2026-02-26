首爾市中心傳大樓火災！明洞附近煙霧瀰漫觀光客聚集 消防局投入滅火
南韓首爾中區北倉洞（市廳站、明洞一帶）一棟商業大樓在今天下班通勤時段發生火災，消防當局已趕到現場滅火，由於位於市中心，附近一度出現混亂，尚未傳出人員傷亡。
由於市廳、明洞一帶是觀光客聚集地，稍早社群媒體上也有許多台灣遊客發文表示，在明洞附近目前煙霧瀰漫。根據韓聯社報導，首爾中部消防局於今天18時22分接獲通報，北倉洞一棟商業大樓2樓餐廳冒出灰色濃煙。
報導指出，消防當局已動員人力與設備進行滅火，截至目前尚未傳出人員傷亡。不過因為火災發生在市中心地區，又是下班時間，濃煙向周邊擴散，導致一度出現混亂。
另外，自18時48分起，因滅火作業，從崇禮門至市廳站路段的世宗大路下行車道部分路段實施交通管制。
