儘管「詐彈」恐嚇波及澳洲總理 神韻藝術團如期演出

中央社／ 雪梨26日專電
神韻藝術團23日收到恐嚇電郵要求該團取消在澳洲的演出行程，事件一度波及澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese），24日晚間被迫撤離官邸。法新社
神韻藝術團23日收到恐嚇電郵要求該團取消在澳洲的演出行程，事件一度波及澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese），24日晚間被迫撤離官邸。法新社

神韻藝術團23日收到恐嚇電郵要求該團取消在澳洲的演出行程，事件一度波及澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese），24日晚間被迫撤離官邸；對此神韻指揮陳纓向中央社表示，該團堅持繼續演出。

安排神韻巡迴澳洲演出的主辦單位澳洲法輪大法協會（Falun Dafa Association of Australia）會長趙露西（Lucy Zhou）接受中央社電話訪問時表示，該會23日收到中文寫成的電郵，要脅神韻停止演出，否則澳洲總理官邸周邊爆裂物將會被引爆；該會隨後向澳洲「國家安全熱線」（National Security Hotline）舉報。

受到事件影響，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）24日晚間一度被迫撤離官邸；隨後警方確認官邸沒有安全顧慮。

由於涉及澳洲總理人身安全，事件自從曝光以來，已連續兩天成為澳洲多家媒體報導和評論話題；尤其對於中共疑似伸手到澳洲國土打壓異見團體的做法，更是澳洲輿論關注焦點。

趙露西相信，事件反映出中共試圖消滅海外法輪功和神韻的聲音；她提醒，不能讓中共感覺到這種恐嚇手段是有效的。

神韻指揮陳纓在接受中央社電話訪問時強調，該團在世界各地巡迴時，已經收到過多次類似恐嚇；不過，揚言要引爆演出所在地國家領導人官邸，倒是第一次。

陳纓提到，該團表演內容除了呈現中共如何迫害法輪學員，還涉及中共打壓基督教徒、維吾爾族族人，以及活摘異見人仕器官的情節；陳纓指該團著重展現普世人權價值，正是中共致力消滅的聲音。

陳纓表示，神韻每一次收到類似恐嚇後，都是堅持按照原訂行程演出；她說：「到目前為止，沒有一次發現任何爆炸物，也沒有人員傷亡，每次都是如期演出。」

趙露西指出，神韻目前如期在昨天（25日）晚間和今天（26日）下午於黃金海岸（Gold Coast）完成演出；接下來在黃金海岸的其他場次，以及在澳洲其他城市的巡迴演出，會繼續進行。

