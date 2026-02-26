粉絲變韭菜？BTS巡演開跑住宿飆天價 南韓祭大刀：宰客初犯恐停業

擁有500年歷史，以天守閣屋脊兩端代表性的龍首魚身神獸金飾「金鯱」而聞名的日本名古屋城，近日在外觀上出現驚人改變。護城河畔的石牆與樹木宛如被潑上白色油漆般一片慘白。當然，這並非罕見降雪，而是大量鳥類糞便造成的奇觀，破壞了歷史古蹟原有的莊嚴景色，讓當地居民與觀光客直呼惋惜。

2026-02-26 15:31