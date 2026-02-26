粉絲變韭菜？BTS巡演開跑住宿飆天價 南韓祭大刀：宰客初犯恐停業

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓大勢男團BTS（防彈少年團）將於3月20日完整體回歸。圖／法新社
南韓大勢男團BTS防彈少年團）將於3月20日完整體回歸，睽違6年再度發行正規專輯，世界巡迴演唱會也緊接著開跑。然而，大批準備衝線下的ARMY（BTS官方粉絲名稱）卻慘成「待宰肥羊」，南韓部分住宿業藉機哄抬房價，甚至有業者為賺取暴利，惡意取消既有訂單後加價轉售。針對此亂象，南韓政府祭出鐵腕手段，宣布將大幅強化監管力道，未來業者若被查獲宰客行為，即便初犯也將面臨停業處分。

演唱會消息曝光後，許多粉絲率先預定住宿，但部分地區卻出現「抬價亂象」，據《韓聯社》報導，以6月在釜山的場次為例，當地飯店、民宿等周末住宿價格平均每晚來到43萬3,999韓元（約新台幣9498元），為前一周與後一周的2.4倍；更有業者在演出當周的收費高達前後周的7.5倍，漲幅達650%

《朝鮮日報》報導，為因應「住宿宰客」亂象，南韓政府25日在國家觀光戰略會議發表「根除哄抬價格對策」。針對未標價格、過度漲價、為抬價而單方面取消合約等行為，政府將大幅強化規範。過去對違規業者僅處以限期改善或警告，未來相關法令修訂後，餐飲與住宿業者即使是首次違規，也可直接處以停業處分，若重複違規最高將被廢止營業許可。

南韓政府揮大刀整治住宿亂象，但《中央日報》報導，由於相關規範仍需經過立法程序，預估無法趕在今年6月前上路。這意味著即將舉行的BTS釜山演唱會，恐難直接適用這套新對策來抑制房價。

BTS日前公布世巡《ARIRANG》日程，首站於4月9日、11日、12日於南韓高陽唱，預計橫跨全球34座城市，並將於11月19、21、22日在高雄開唱。部分台灣網友也在社群平台Threads反應，訂單突遭業者取消，同個房型被加價販售等，還傳出有業者刻意關房漲價、哄抬房價等狀況。對此，高市觀光局回應，已完成蒐證並啟動旅宿稽查，絕不容許違法超出備查房價。

南韓大勢男團BTS（防彈少年團）將於3月20日完整體回歸。圖／美聯社
