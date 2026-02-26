快訊

哈伯望遠鏡進入死亡螺旋？專家指高度下降變快 不維修恐這時墜回地球

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
最新公布的一張圖表顯示，哈伯太空望遠鏡近年軌道高度下降速度增快，正逐步墜回地球，且隨軌道高度持續衰減，時間可能比外界原先預期更早。路透
最新公布的一張圖表顯示，哈伯太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）近年軌道高度下降速度增快，已令人憂心。天文學家麥道爾（Jonathan McDowell）在社群平台發布圖表指出，哈伯正逐步墜回地球，且隨軌道高度持續衰減，時間可能比外界原先預期更早。

英國科技新聞網站The Register報導，1990年發現號太空梭（Space Shuttle Discovery）搭載哈伯升空，進入近地軌道。儘管儀器仍能精準指向目標，並在逾30年的運行期間為人類拍下無數張珍貴的太空影像，但它已無法自行提升軌道高度。

多年來，哈伯曾由多次太空梭任務進行維修，工程團隊也設法因應硬體老化與故障。然而，地面操作再高明也無法阻止它最終重返大氣層。

Because it's been a while, here is an update of my plot on the altitude of the Hubble Space Telescope versus time

[image or embed]

— Jonathan McDowell (@planet4589.bsky.social) 2026年2月25日 下午2:11

麥道爾的圖表清楚顯示軌道高度衰減情況。哈伯最初高度超過600公里，如今已降至500公里以下。近年下降速度加快，部分原因是太陽活動增強，使地球大氣層膨脹、增加阻力。這也凸顯未來數年內必須進行升軌任務的重要性，否則恐難以挽救望遠鏡。

但美國航太總署（NASA）目前嘗試拯救的是另一部用來偵測伽瑪射線爆發的天文衛星。該衛星運行21年後，軌道高度降至400公里以下，NASA已暫停多數科學任務，爭取時間於今年稍後執行升軌。NASA署長艾薩克曼（Jared Isaacman）曾於2022年提出為哈伯升軌的構想，但最終未獲通過。

NASA科學任務理事會前副署長葛倫斯費德（John Grunsfeld）表示，哈伯面臨的是「千刀萬剮式」衰退，不僅是軌道下降問題。它的預算多年持平，若考量通膨，「哈伯經費實際已減少約30%」。

哈伯於2024年轉入單陀螺儀運作模式。該望遠鏡原有六組陀螺儀用於指向控制，其中三組已失效，第四組也出現老化跡象。原本計畫是在現有條件下，再延長數年運行壽命。然而，若未進行升軌，依麥道爾分析，哈伯最早可能在2028年重返大氣層。他的圖表顯示，哈伯已朝此軌跡發展。

