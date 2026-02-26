日本出生人數連10年下滑 高市早苗面臨少子化挑戰

日本今天公布官方數據指出，2025年日本出生人數連續第10年下滑，凸顯首相高市早苗正面臨嚴峻的少子化挑戰。

法新社報導，根據厚生勞動省初步統計，2025年日本出生人數為70萬5809人，較2024年減少2.1%。

這個數字包括在日本境內出生的日本籍與外籍嬰兒，以及日本國民在海外所生子女。

全球第4大經濟體日本位列全球生育率最低國家之一，人口持續下滑。而少子化已帶來諸多問題，包括勞動力短缺、社會保障支出膨脹和繳稅人口減少等，進一步加重日本龐大的債務負擔。

目前，日本政府債務占國內生產毛額（GDP）比重在主要經濟體中居首。

日本首位女性首相高市和歷任領袖都承諾要提高出生率，但成效有限。

高市上週在國會表示：「出生率下滑與人口萎縮是一場無聲的國家緊急狀態，這將逐步侵蝕我國的活力。」

報導指出，儘管增加移民將有助扭轉人口下滑與勞動力短缺問題，然而，在參政黨主張「日本優先」的壓力下，立場偏右的高市仍矢言對移民採取較嚴格的政策。