快訊

財產申報曝光！卓榮泰存款921萬元 林佳龍夫婦存款、股票均破億

經典賽／林安可回來了 台日交流賽先發第4棒對決軟銀

疑感情糾紛...高雄科技大廠女保全遭男友持刀猛砍 還放話「要殺妳媽媽」

哪位領導人IG粉絲最多？他奪冠「追蹤者人數破億」 狠甩川普、魯拉等人

中央社／ 新德里26日專電
印度總理莫迪（Narendra Modi）在Instagram的粉絲人數達到1億大關，狠甩永遠話題性十足的美國總統川普（Donald Trump）等人。歐新社資料照
印度總理莫迪（Narendra Modi）在Instagram的粉絲人數達到1億大關，狠甩永遠話題性十足的美國總統川普（Donald Trump）等人。歐新社資料照

印度總理莫迪（Narendra Modi）在Instagram粉絲人數達到1億大關，狠甩永遠話題性十足的美國總統川普（Donald Trump）等全球各國領導人，是虛擬世界聲量最大的世界領導人。

莫迪在Instagram的粉絲數量達到1億的里程碑，是史上首度有此成就的政治人物、國家領導人。莫迪1億的Instagram粉絲數，比在其後的川普多了超過兩倍。

川普很常利用社群平台發言，並帶動輿論風向，他的Instagram有約4320萬粉絲，排在莫迪之後位居第2。

川普及其團隊十分善於社群媒體的操作，但在2021年被指煽動支持者暴力攻進國會大廈後，川普陸續被多個科技巨頭禁止在他們的平台發文，川普為此推出自己的社群平台「真實社群」（Truth Social），並以此作為發布聲明、對不同議題做出回應的主要工具。

Instagram粉絲數前幾名的國家領導人，依序是莫迪、川普、有1500萬粉絲的印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）、有1440萬粉絲的巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）、有1160萬粉絲的土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）、有640萬粉絲的阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）。

驚人的是，莫迪的Instagram粉絲數，比川普、普拉伯沃、魯拉、艾爾段、米雷伊等人的粉絲數總和還多。

印度新聞信託社（PTI）報導，莫迪Instagram帳號2014年開通，粉絲不斷快速累積，至今已成為全球領導人帳號中，與粉絲互動最頻繁的帳號。

印度斯坦時報（Hindustan Times）指，若單看印度國內的各領導人，除了遙遙領先、位居第1的莫迪外，極具個人色彩的北方邦首席部長阿蒂提亞納特（Yogi Adityanath）有1600萬粉絲排名第2，反對派領導人拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi）則有1260萬粉絲排名第3。

德國的跨國市場調查機構Statista顯示，截至2025年12月，莫迪的支持率高達70%，是全球各領導人中最高的，日本首相高市早苗支持率達63%位居第2，米雷伊以60%支持率排名第3。

Instagram粉絲數排名第2的川普，在Statista調查中，支持率僅43%，在全球領導人中排在第11名，可見網路聲量與支持度不一定成正比。

粉絲 莫迪 Instagram 社群媒體

延伸閱讀

川普國情咨文不直接提中國 分析：避免新摩擦

開放美國投資石油天然氣？伊朗傳準備「商業大禮包」避免川普動武

川普稱全球關稅增至15% 白宮經濟顧問：仍在討論

美俄烏下輪會談前 白宮：川普與澤倫斯基通話聯繫

相關新聞

哈伯望遠鏡進入死亡螺旋？專家指高度下降變快 不維修恐這時墜回地球

最新公布的一張圖表顯示，哈伯太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）近年軌道高度下降速度增快，已令人憂...

哪位領導人IG粉絲最多？他奪冠「追蹤者人數破億」 狠甩川普、魯拉等人

印度總理莫迪（Narendra Modi）在Instagram的粉絲人數達到1億大關，狠甩永遠話題性十足的美國總統川普（...

500年名古屋城遭鳥屎襲擊！石牆如潑白漆 只能祈求天降甘霖

擁有500年歷史，以天守閣屋脊兩端代表性的龍首魚身神獸金飾「金鯱」而聞名的日本名古屋城，近日在外觀上出現驚人改變。護城河畔的石牆與樹木宛如被潑上白色油漆般一片慘白。當然，這並非罕見降雪，而是大量鳥類糞便造成的奇觀，破壞了歷史古蹟原有的莊嚴景色，讓當地居民與觀光客直呼惋惜。

橫跨650光年！ALMA望遠鏡捕捉銀河系核心巨大影像曝光

智利一座天文望遠鏡以前所未有的細節，捕捉到銀河系核心恆星誕生氣體的旋轉壯麗景象。美聯社報導，歐洲南方天文台25日公布影像...

日本出生人數連10年下滑 高市早苗面臨少子化挑戰

日本今天公布官方數據指出，2025年日本出生人數連續第10年下滑，凸顯首相高市早苗正面臨嚴峻的少子化挑戰

上路2個月就觸礁…首爾漢江水上巴士路線整治完成 3月起恢復全線營運

首爾水上公共交通工具「漢江巴士」在去年9月上路，當時於11月發生觸礁事故，僅進行部分營運。不過首爾市政府今天表示，在進行...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。