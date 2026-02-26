哪位領導人IG粉絲最多？他奪冠「追蹤者人數破億」 狠甩川普、魯拉等人

印度總理莫迪（Narendra Modi）在Instagram的粉絲人數達到1億大關，狠甩永遠話題性十足的美國總統川普（Donald Trump）等全球各國領導人，是虛擬世界聲量最大的世界領導人。

莫迪在Instagram的粉絲數量達到1億的里程碑，是史上首度有此成就的政治人物、國家領導人。莫迪1億的Instagram粉絲數，比在其後的川普多了超過兩倍。

川普很常利用社群平台發言，並帶動輿論風向，他的Instagram有約4320萬粉絲，排在莫迪之後位居第2。

川普及其團隊十分善於社群媒體的操作，但在2021年被指煽動支持者暴力攻進國會大廈後，川普陸續被多個科技巨頭禁止在他們的平台發文，川普為此推出自己的社群平台「真實社群」（Truth Social），並以此作為發布聲明、對不同議題做出回應的主要工具。

Instagram粉絲數前幾名的國家領導人，依序是莫迪、川普、有1500萬粉絲的印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）、有1440萬粉絲的巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）、有1160萬粉絲的土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）、有640萬粉絲的阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）。

驚人的是，莫迪的Instagram粉絲數，比川普、普拉伯沃、魯拉、艾爾段、米雷伊等人的粉絲數總和還多。

印度新聞信託社（PTI）報導，莫迪Instagram帳號2014年開通，粉絲不斷快速累積，至今已成為全球領導人帳號中，與粉絲互動最頻繁的帳號。

印度斯坦時報（Hindustan Times）指，若單看印度國內的各領導人，除了遙遙領先、位居第1的莫迪外，極具個人色彩的北方邦首席部長阿蒂提亞納特（Yogi Adityanath）有1600萬粉絲排名第2，反對派領導人拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi）則有1260萬粉絲排名第3。

德國的跨國市場調查機構Statista顯示，截至2025年12月，莫迪的支持率高達70%，是全球各領導人中最高的，日本首相高市早苗支持率達63%位居第2，米雷伊以60%支持率排名第3。

Instagram粉絲數排名第2的川普，在Statista調查中，支持率僅43%，在全球領導人中排在第11名，可見網路聲量與支持度不一定成正比。