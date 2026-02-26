快訊

檢察官林渝鈞涉放高利貸 全盤否認又刪除手機對話滅證…裁定收押禁見

同酬日退步1天！女性多工作59天薪資才追上男性 科技業差距更大

川普關稅法源遭推翻 達成協議國家成「冤大頭」可能擇機要求重談

上路2個月就觸礁…首爾漢江水上巴士路線整治完成 3月起恢復全線營運

中央社／ 首爾26日專電
首爾水上公共交通工具「漢江巴士」在去年9月上路，當時於11月發生觸礁事故，僅進行部分營運。不過首爾市政府今天表示，在進行各項安全檢查後，將於3月1日恢復全線營運。新華社資料照
首爾水上公共交通工具「漢江巴士」在去年9月上路，當時於11月發生觸礁事故，僅進行部分營運。不過首爾市政府今天表示，在進行各項安全檢查後，將於3月1日恢復全線營運。新華社資料照

首爾水上公共交通工具「漢江巴士」在去年9月上路，當時於11月發生觸礁事故，僅進行部分營運。不過首爾市政府今天表示，在進行各項安全檢查後，將於3月1日恢復全線營運。

「漢江巴士」在去年11月15日發生觸礁事故後，為確保安全僅在麻谷至汝矣島區間部分營運。

不過首爾市政府今天發布新聞稿表示，漢江巴士將在3月1日起恢復全線營運。在恢復營運前，漢南大橋北端航道8.9公里區間（狎鷗亭-蠶室碼頭）已實施精確水深調查，並根據調查結果，完成水深不足區段的疏浚作業及河床障礙物清除。

同時首爾市政府表示，為解決事故原因之一的航道偏離問題，並提升浮標能見度，已建置航道偏離自動警報防護系統，並將事故區段的浮標更換為高能見度浮標（高度由1.4公尺提升至4.5公尺），明顯提高航道辨識度與夜間航行安全。

為提升營運效率與穩定性，航線以需求較高的汝矣島碼頭為中心，分為東部（蠶室-汝矣島）與西部（麻谷-汝矣島）兩段運行。

首爾市政府透過新聞稿指出，3月1日起東西2條路線各營運往返16班次，班距約1小時。東部（蠶室-汝矣島）路線首班船於上午10時自蠶室出發，末班船於晚間8時27分抵達；西部（麻谷-汝矣島）路線首班船於上午10時20分自麻谷出發，末班船於晚間7時32分抵達。

另外，自4月起為緩解通勤時段大眾運輸壅塞，將新增無需轉乘，連接蠶室、汝矣島、麻谷的快速路線；5月首爾林舉辦庭園博覽會期間，也將加開首爾林臨時碼頭。

首爾市未來漢江本部長朴振榮（音譯）表示，「我們會把乘客安全置於首位，在恢復全線營運後也將持續現場檢查與改進工作，並與營運機構密切合作，努力打造市民信賴的漢江巴士服務」。

首爾 碼頭 南韓

延伸閱讀

閔熙珍盼NewJeans法律自由　喊話HYBE「願放棄天價補償金換停戰」

首爾潮流咖啡館「AUFGLET」插旗台北 開幕日期、預約方式看這裡

首爾最紅可頌快閃台北一個月！晶華引進人氣「杜拜巧克力可頌」

噓！劇亮點／申惠善黑化封神！Netflix「莎拉的真偽人生」反轉再反轉奪冠軍　5大爆點曝光

相關新聞

橫跨650光年！ALMA望遠鏡捕捉銀河系核心巨大影像曝光

智利一座天文望遠鏡以前所未有的細節，捕捉到銀河系核心恆星誕生氣體的旋轉壯麗景象。美聯社報導，歐洲南方天文台25日公布影像...

上路2個月就觸礁…首爾漢江水上巴士路線整治完成 3月起恢復全線營運

首爾水上公共交通工具「漢江巴士」在去年9月上路，當時於11月發生觸礁事故，僅進行部分營運。不過首爾市政府今天表示，在進行...

台灣女童拍照遭衝撞…澀谷十字路口慘摔！日本「故意撞人」亂象掀議

網路近來流傳影片，一名台灣女童在著名東京澀谷十字路口打卡朝聖時，被一名疾走的女性猛力衝撞，引發眾怒。其實，許多旅客到日本...

關西機場大陸航線1月旅客減58% 但南韓、台灣、東南亞旅客增加

日本關西機場公司25日發布1月關西機場運營概況（初值）顯示，國際線中國航線的旅客數較上年同月減少58%，僅27萬人次。日...

國際太空站25年來首度醫療撤離 當事人身分與近況曝光

國際太空站（ISS）1月發生醫療事件，促使美國太空總署（NASA）啟動太空站25年來首次因醫療因素進行的人員撤離。時任I...

「只是想要祖父活過的證明」日籍二二八事件遺族想和台灣說

當間ちえみ是二二八事件罹難者仲嵩實的孫女，當間女士的母親德田初子（徳田ハツ子）則是仲嵩實的長女。仲嵩實在台灣捲入二二八事件時，德田初子還只是小學生。德田原以為父親只是去台灣工作，沒想到父親卻客死異鄉，從此和父親天人永隔。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。