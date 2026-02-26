上路2個月就觸礁…首爾漢江水上巴士路線整治完成 3月起恢復全線營運

首爾水上公共交通工具「漢江巴士」在去年9月上路，當時於11月發生觸礁事故，僅進行部分營運。不過首爾市政府今天表示，在進行各項安全檢查後，將於3月1日恢復全線營運。

「漢江巴士」在去年11月15日發生觸礁事故後，為確保安全僅在麻谷至汝矣島區間部分營運。

不過首爾市政府今天發布新聞稿表示，漢江巴士將在3月1日起恢復全線營運。在恢復營運前，漢南大橋北端航道8.9公里區間（狎鷗亭-蠶室碼頭）已實施精確水深調查，並根據調查結果，完成水深不足區段的疏浚作業及河床障礙物清除。

同時首爾市政府表示，為解決事故原因之一的航道偏離問題，並提升浮標能見度，已建置航道偏離自動警報防護系統，並將事故區段的浮標更換為高能見度浮標（高度由1.4公尺提升至4.5公尺），明顯提高航道辨識度與夜間航行安全。

為提升營運效率與穩定性，航線以需求較高的汝矣島碼頭為中心，分為東部（蠶室-汝矣島）與西部（麻谷-汝矣島）兩段運行。

首爾市政府透過新聞稿指出，3月1日起東西2條路線各營運往返16班次，班距約1小時。東部（蠶室-汝矣島）路線首班船於上午10時自蠶室出發，末班船於晚間8時27分抵達；西部（麻谷-汝矣島）路線首班船於上午10時20分自麻谷出發，末班船於晚間7時32分抵達。

另外，自4月起為緩解通勤時段大眾運輸壅塞，將新增無需轉乘，連接蠶室、汝矣島、麻谷的快速路線；5月首爾林舉辦庭園博覽會期間，也將加開首爾林臨時碼頭。

首爾市未來漢江本部長朴振榮（音譯）表示，「我們會把乘客安全置於首位，在恢復全線營運後也將持續現場檢查與改進工作，並與營運機構密切合作，努力打造市民信賴的漢江巴士服務」。